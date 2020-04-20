дало более полную картину , включая данные по регионам. Зато после критики за "урезанную" информацию в выходные ведомство на этот раз, включая данные по регионам.





Однако "собирали" эти данные чиновники слишком долго, то есть более 10 часов, в связи с чем возникает вопрос по поводу их достоверности, особенно с учетом, что нам об этом рассказывают после одобрения Лукашенко.



Итак, по официальным данным Минздрава на утро 20 апреля зарегистрировано 6264 положительных теста на COVID-19.





В Брестской области – 185, Витебской – 1504, Гомельской – 322, Гродненской – 176, Минской – 789, Могилевской – 265, Минске – 3023.





На утро субботы (18 апреля) было зарегистрировано 518 новых случаев, на утро воскресенья (19 апреля) – 510, на утро понедельника – 457.





В тяжелом состоянии находятся 92 человека.





Умер 51 больной. Напомним, накануне сообщалось о 47 умерших больных.





Также Минздрав сообщил, что выздоровели и выписаны 514 пациентов, у которых ранее был подтвержен диагноз COVID-19, но не сообщил, сколько человек с диагнозом COVID-19 лечатся в больницах. Накануне на стационарном лечении находились 3538.





Исходя из этого, можно предположить, что около 2 тысяч больных коронавирусом лечатся дома.





С начала февраля в Беларуси проведено 102 тыс. 556 тестов на коронавирусную инфекцию.

Сообщается, что на этой неделе начинается внедрение экспресс-тестов в амбулаторном и стационарном звене.



