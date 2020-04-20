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Минздрав "проснулся": утверждает, что в Беларуси за все время выявлено 6264 больных COVID-19

20.04.2020 17:40 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство здравоохранения Беларуси только сейчас, около 17 часов, сообщило о ситуации с распространением коронавирусной инфекции по состоянию на 6 утра 20 апреля.

Минздрав "проснулся": утверждает, что в Беларуси за все время выявлено 6264 больных COVID-19
Зато после критики за "урезанную" информацию в выходные ведомство на этот раз дало более полную картину, включая данные по регионам.

Однако "собирали" эти данные чиновники слишком долго, то есть более 10 часов, в связи с чем возникает вопрос по поводу их достоверности, особенно с учетом, что нам об этом рассказывают после одобрения Лукашенко.

Итак, по официальным данным Минздрава на утро 20 апреля зарегистрировано 6264 положительных теста на COVID-19.

В Брестской области – 185, Витебской – 1504, Гомельской – 322, Гродненской – 176, Минской – 789, Могилевской – 265, Минске – 3023.

На утро субботы (18 апреля) было зарегистрировано 518 новых случаев, на утро воскресенья (19 апреля) – 510, на утро понедельника – 457.

В тяжелом состоянии находятся 92 человека.

Умер 51 больной. Напомним, накануне сообщалось о 47 умерших больных.


Также Минздрав сообщил, что выздоровели и выписаны 514 пациентов, у которых ранее был подтвержен диагноз COVID-19, но не сообщил, сколько человек с диагнозом COVID-19 лечатся в больницах. Накануне на стационарном лечении находились 3538. 

Исходя из этого, можно предположить, что около 2 тысяч больных коронавирусом лечатся дома.

С начала февраля в Беларуси проведено 102 тыс. 556 тестов на коронавирусную инфекцию. 

Сообщается, что на этой неделе начинается внедрение экспресс-тестов в амбулаторном и стационарном звене.
 
Теги: Минск
 
 
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Министерство здравоохранения Беларуси только сейчас, около 17 часов, сообщило о ситуации с распространением коронавирусной инфекции по состоянию на 6 утра 20...
 
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