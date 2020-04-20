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Минздрав "проснулся": утверждает, что в Беларуси за все время выявлено 6264 больных COVID-19
20.04.2020 17:40 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Министерство здравоохранения Беларуси только сейчас, около 17 часов, сообщило о ситуации с распространением коронавирусной инфекции по состоянию на 6 утра 20 апреля.
Зато после критики за "урезанную" информацию в выходные ведомство на этот раз
Однако "собирали" эти данные чиновники слишком долго, то есть более 10 часов, в связи с чем возникает вопрос по поводу их достоверности, особенно с учетом, что нам об этом рассказывают после одобрения Лукашенко.
Итак, по официальным данным Минздрава на утро 20 апреля зарегистрировано 6264 положительных теста на COVID-19.
В Брестской области – 185, Витебской – 1504, Гомельской – 322, Гродненской – 176, Минской – 789, Могилевской – 265, Минске – 3023.
На утро субботы (18 апреля) было зарегистрировано 518 новых случаев, на утро воскресенья (19 апреля) – 510, на утро понедельника – 457.
В тяжелом состоянии находятся 92 человека.
Умер 51 больной. Напомним, накануне сообщалось о 47 умерших больных.
Также Минздрав сообщил, что выздоровели и выписаны 514 пациентов, у которых ранее был подтвержен диагноз COVID-19, но не сообщил, сколько человек с диагнозом COVID-19 лечатся в больницах. Накануне на стационарном лечении находились 3538.
Исходя из этого, можно предположить, что около 2 тысяч больных коронавирусом лечатся дома.
С начала февраля в Беларуси проведено 102 тыс. 556 тестов на коронавирусную инфекцию.
Сообщается, что на этой неделе начинается внедрение экспресс-тестов в амбулаторном и стационарном звене.
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Министерство здравоохранения Беларуси только сейчас, около 17 часов, сообщило о ситуации с распространением коронавирусной инфекции по состоянию на 6 утра 20...
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