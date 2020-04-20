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Белорусов ждет дефицит многих импортных товаров

20.04.2020 21:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бизнес и импортеры — про вмешательство властей в регулирование цен.

Власти придумали очередной ход по «сдерживанию» роста цен. Не успели импортеры и торговля опомниться после принятия постановления совмина № 184 (его отменили), которое ограничивало рост цен на товары 0,5% в месяц, как появился новый документ, пишет tut.by.

Теперь согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 30 торговая надбавка импортеров на социально значимые товары не должна превышать 10%, а розничным продавцам порекомендовали придерживаться предельно допустимых надбавок, которые установил МАРТ на разные продукты. И первые, и вторые участники рынка не согласны с такими мерами. Журналисты спросили у импортеров и торговых сетей, чем нам грозит новое постановление.

В перечень товаров, на которые власти будут «сдерживать» рост цен в течение 90 дней, попали в числе прочего свежая рыба, сливочное, подсолнечное, рапсовое масло, пшеничная мука, яблоки, мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров), поваренная соль, рис, овсяные хлопья, многие виды хлеба, куриные яйца, чай, кофе, консервы, картофель, репчатый лук, многие молочные продукты, мыло туалетное, спички, прокладки женские, подгузники, туалетная бумага. Цены на сахар и гречку, напомним, уже регулируются государством.

Импортер: «Работники останутся без работы»


Импортеры товаров недоумевают, из каких исходных данных для них устанавливалась максимальная надбавка. Ведь затраты на реализацию многих социально значимых товаров значительно выше.

— К примеру, затраты на продажу, которые сложились в дистрибьюции чая и кофе в последние годы, значительно выше 10%. Неясно, какая закладывалась методология расчета отпускной цены импортера. Еще один вопрос, как в данный момент делать ценообразование чайных наборов, где есть и черный, и зеленый чай (к социально значимым товарам относится только черный чай. — Прим. авт.)? — интересуется Игорь Уфимцев, директор компании «Энергия», которая импортирует чай и кофе. — Если 10%-я надбавка должна покрыть расходы на реализацию и обеспечить безубыточную работу импортера-дистрибьютора, то мы должны остановить работу по действующим договорам поставки, заключенным с розничными предприятиями, и подписать новые.

Это Игорь Уфимцев объясняет тем, что доставка товара в магазины, особенно маленькие, формата «у дома», требует больших затрат на логистику. Кроме того, торговые сети не готовы работать без скидок и торговых премий, которые достигают 15% от стоимости отгрузки, и без выкладки товара на полки в магазинах работниками импортера.

— Наша работа с клиентами строится так: подписываются протоколы согласования цен на достаточно длительный период — 3−6 месяцев, по которым отгружается продукция. Поэтому мы не можем делать поставки каждый раз по новой цене, рассчитанной в соответствии с изменением курсов валют, — продолжает директор компании. — На то, чтобы договориться об изменении условий работы, уйдет много времени. Фактически при поставке черного чая и кофе надо будет ломать всю логистическую цепочку. Это приведет к перебоям в снабжении розничной торговли и на фоне эпидемии добавит ненужной нервозности в обществе.

Логистику придется перестроить не только импортерам, но и торговле. Потому что в новых условиях поставщики смогут работать только на условиях самовывоза товара со складов. А торговые команды импортеров, которые занимались выкладкой товаров и прочим, нужно будет отправить на три месяца «гулять» — они останутся без работы.

— Мы не сможем продолжить свою работу, не наращивая убытков, которые и так большие из-за резкого падения национальной валюты в феврале-марте и сбоев в работе в апреле из-за принятия постановления № 184 и эпидемии коронавируса в стране, — говорит Игорь Уфимцев. — Постановление № 30 усугубит и так убыточную работу предприятия, приведет к сокращению штата сотрудников и создаст ненужную напряженность на рынке в и так непростой ситуации. Также хочется отметить, что работа с весьма низкой надбавкой в ближайшие три месяца или год может просто сделать невозможным импорт и деятельность компании в целом, из-за нестабильной национальной валюты, в связи со стоимостью нефти и зависимостью белорусского рубля от котировок российского рубля к основным валютам.

Директор компании-импортера считает, что черный чай и кофе необходимо исключить из перечня социально значимых товаров, потому что в нем нет указания на ценовой сегмент. В группу чай черный и кофе попадают все ценовые категории в независимости от того, на какого покупателя они рассчитаны — дорогие эксклюзивные сорта для гурманов и дешевые, бюджетные смеси для массового потребителя.

— Если власти реально обеспокоены доходами, качеством жизни и спокойствием своих граждан, которые нуждаются в широком ассортименте товара, то тогда со стороны государства надо отменить на время кризиса таможенные пошлины — это около 9% от таможенной стоимости, на импортный чай из-за пределов России, и отменить контрольные идентификационные знаки, которые в недорогом сегменте чая реально повышают себестоимость продукции. В нашем случае на 6−16% к закупочным ценам производителя, — заключил Игорь Уфимцев.


Ассоциация торговых сетей: «Теперь с каждой поставки импортер может иметь убыток 10−20% — это прямой путь к банкротству»


По мнению исполнительного директора Ассоциации розничных сетей Наталии Шаблинской, новое постановление, как и то, которое отменили, приведет к дефициту многих импортных товаров.

— Постановление МАРТ № 30 еще раз показывает, что качественно регулировать рынок вручную властям не удается. Пытаясь добиться ценовой стабильности в условиях серьезного роста курса доллара и резкого повышения спроса на ряд товарных позиций внутри страны, непростой ситуации на международных товарных рынках, чиновники могут получить дефицит, а то и полное отсутствие товаров критического импорта, — считает Наталия Шаблинская. — К нему относится очень многое: и растительные масла, и свежие фрукты с овощами, и чай, и кофе, и крупы, рыба морская, рыбные консервы. Ограничение надбавки импортеров на уровне 10% остановит поставку многого из перечисленного.

Исполнительный директор ассоциации отмечает, что в первую очередь новое постановление скажется на поставке более дешевых товаров. Именно для товаров с меньшей ценой удельный вес затрат значительно превосходит 10%.

— Затраты на логистику могут доходить до 20%. Мне говорили импортеры, что и до 25%. Все, кто ведет бизнес, знают, что платить приходится за все, и немалые деньги. Плюс к этому у импортеров есть затраты на аренду, коммунальные платежи, зарплаты работников. Затраты на сертификацию, ветеринарный и фитосанитарный контроль тоже весьма значительные, — продолжает Наталия Шаблинская. — То есть теперь с каждой поставки импортер может иметь убыток 10−20%. Это прямой путь к банкротству. Конечно, импортеры не повезут товары для торговых сетей себе в убыток. А отсутствие новых поставок быстро приведет к пустым полкам в магазинах. Мы не знаем, как в таких условиях соблюсти законодательство в части ассортиментных перечней, а самое главное — обеспечить людей необходимыми продуктами.

Что последует за дефицитом, не стоит даже и говорить. Не будет товара, сотрудники, которые были заняты в этой сфере, не будут обеспечены работой. Наталия Шаблинская говорит, что бизнес в сфере торговли закредитован, будут неплатежи, которые потом будет очень сложно развязать.

— Я считаю, что нужно всем успокоиться и выработать понятные правила игры. Сейчас они не ясны и абсолютно неприемлемы, — подчеркивает собеседница. — Сдерживание цен любой ценой ни к чему хорошему не приведет. Но мы, конечно, будем делать то, что нам предписано постановлением. Вопрос только в том, как долго. Рыночные отношения должны быть рыночными.

Как говорит исполнительный директор ассоциации, цены отрегулировать можно только балансом спроса и предложения. То есть, если товара станет много, они сами упадут. «Это правило рынка, и ничего другого нет».

— Возьмем, к примеру, свежие овощи и фрукты. Их сегодня у нас дефицит, то есть товара мало. Если, скажем, из Турции уехали иностранные работники — изМолдовы, Украины, Беларуси и прочих стран, которые выращивали и убирали сельхозпродукцию, там объявлен тотальный карантин, то убирать урожай некому. Товар везут и из дальних стран — Перу, Чили, Бразилии. Но это какое плечо? Есть сложности и с автотранспортом, и с перелетами. Так как можно обеспечить доставку в достаточных объемах? — задается вопросом Наталия Шаблинская. — Как можно получить цены предыдущего периода? Никак. То, что товар дорожает, в нынешних условиях естественно. Я оптимист и верю, что здравый смысл возобладает. Это сложно, но мы все-таки должны найти оптимальное решение.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Бизнес и импортеры — про вмешательство властей в регулирование цен.
 
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