Впервые в истории цена нефти стала отрицательной

"Еврорадио" . Об этом свидетельствуют результаты торгов на Нью-Йоркской товарной бирже, сообщает meduza.io. Цена на нефть WTI с поставкой в мае в понедельник стремительно падала — от 17,5 доллара за баррель до 0,5 доллара, а после вообще пошла "в минус". Нефть с поставкой в июне стоила около 22 долларов за баррель, передает





Что касается нефти Brent с поставкой в июне, то она торгуется на уровне 26,78 доллара за баррель, с поставкой в июле — 29,8 доллара за баррель.





Мировые цены на нефть снижаются на фоне рекордного за последнюю четверть века падения спроса на "чёрное золото", вызванного ситуацией с распространением коронавируса и введенных карантинных мер.





Как сообщают российские Ведомости, спотовые (то есть с поставкой немедленно) цены на нефть марок Brent и Urals также стали отрицательные. Цены на майские фьючерсы в плюсе. Возможно, пока.



Напомним, что Brent - это европейский ориентир - смесь нефтей из 4 групп месторождений (BFOE — Brent, Forties, Oseberg и Ekofisk), расположенных в британском и норвежском секторах Северного моря.



