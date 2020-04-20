|
«Коронавирус задал свою моду». Белоруски не только делают маски, но и отшивают защитные костюмы для медиков
20.04.2020 22:12 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Предприятия Беллегпрома продолжают выпуск защитных масок и костюмов для медиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Швейные фабрики – а их по стране наберется больше сотни – за считанные дни перестроили производства и перешли на посменный режим работы.
В сутки они выпускают более миллиона средств персональной защиты. Могут и больше. Многие из них сегодня ищут дополнительный персонал. Рук не хватает, потому возьмут швей с опытом и без.
Екатерина Барташук, стажер, учащаяся Брестского государственного колледжа сферы обслуживания:
Екатерина Барташук тщательно следит за каждой деталью. За смену обметывает до 200 масок. Говорит, для нее это рекорд. Еще вчера она проходила в колледже теорию, а сегодня набивает руку на практике. Правда, уже две недели вместо женских платьев из учебников – медицинские маски.
Екатерина Барташук:
Таких, как Екатерина – без опыта, но с искренним желанием трудиться – здесь найдется с десяток. На этом брестском предприятии проблему с кадрами закрывают стажерами. Их набирают с трех средних специальных учебных заведений города. Говорят, до конца месяца «усилятся» еще двенадцатью.
Ирина Воложина, начальник производства швейного предприятия:
Ничего сложного здесь нет. Гораздо сложнее изготовить женский костюм, брюки, платье, чем маску. Здесь просто нужна точность и скорость.
Теперь и меховой комбинат шьёт маски. Показываем, как в Витебске переориентировали швейные предприятия
О недостатке рук в один голос говорят на десятках предприятий Беллегпрома. Например, здесь одни свободные руки позволили бы минимум на треть увеличить объемы.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Всему обучат опытные коллеги. Они отложили в сторону летнюю коллекцию и с конца марта втянулись в дело масок – одноразовых и многоразовых. Строго по регламенту Минздрава. В сутки местные кудесницы отшивают до 50 тысяч. Чтобы работать эффективно, все операции по пошиву разделили между четырьмя цехами. В каждом работает по 20 человек в две смены.
Алексей Юхнов, заместитель директора по коммерческим вопросам швейного предприятия:
Новый вызов перед брестскими швейниками – защитные костюмы для медперсонала. Параллельно три предприятия приступили к работе. В этом конструкторском бюро только закончили с разработкой школьной формы.
Юлия Ткаченко, инженер-конструктор швейного предприятия:
Защитную амуницию иногда врачи вынуждены сменить несколько раз за день. А в одном только инфекционном отделении Брестской областной больницы в смену выходит до 100 медиков. Без локального производства не обойтись.
Алексей Юхнов:
Планируется, что к пошиву защитных комплектов для медперсонала приступят уже на следующей неделе. Говорят, от лишних рабочих рук никогда не откажутся. А в таких условиях им будто их доктор прописал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Коронавирус задал свою моду». Белоруски не только делают маски, но и отшивают защитные костюмы для медиков
Новости Беларуси. Предприятия Беллегпрома продолжают выпуск защитных масок и костюмов для медиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Швейные фабрики –...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)