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Цена на нефть WTI впервые в истории стала отрицательной

21.04.2020 06:03 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Впервые в истории стоимость техасской светлой нефти WTI стала отрицательной, сообщает РБК со ссылкой на данные торгов. Продавцы стали доплачивать покупателям за поставку сырья.


Фото: Reuters

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае упала на -315,87%, до минус $ 39,44 за баррель. Такие данные торгов на лондонской бирже ICE были по состоянию на 21.40 по минскому времени. На июньские поставки цены также снижаются — на 19%, до $ 21,1 за баррель.

20 апреля нефть данной марки опустилась ниже 15 долларов за баррель впервые с 1999 года, после чего цена стремительно пошла вниз.

Цена нефти Brent торгуется ниже 26 долларов за баррель.

Распространение коронавируса, закрытие границ и введение карантина во многих странах вызвало резкое падение спроса на нефть. Кроме того, страны ОПЕК+ долгое время не могли договориться о новой сделке. Договоренности удалось достичь только в середине апреля. Страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, надеясь таким образом добиться повышения цен на нефть. Эксперты считают, страны — участницы сделки пока не сократили добычу.

Одним из факторов снижения цены на нефть WTI стала нехватка места в американских нефтехранилищах.

 
 
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Продавцы стали доплачивать покупателям за поставку сырья.
 
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