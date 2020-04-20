Цена на нефть WTI впервые в истории стала отрицательной

Источник материала: Tut.by

Впервые в истории стоимость техасской светлой нефти WTI стала отрицательной, сообщает РБК со ссылкой на данные торгов. Продавцы стали доплачивать покупателям за поставку сырья.



Фото: Reuters

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае упала на -315,87%, до минус $ 39,44 за баррель. Такие данные торгов на лондонской бирже ICE были по состоянию на 21.40 по минскому времени. На июньские поставки цены также снижаются — на 19%, до $ 21,1 за баррель.

20 апреля нефть данной марки опустилась ниже 15 долларов за баррель впервые с 1999 года, после чего цена стремительно пошла вниз.

Цена нефти Brent торгуется ниже 26 долларов за баррель.

Распространение коронавируса, закрытие границ и введение карантина во многих странах вызвало резкое падение спроса на нефть. Кроме того, страны ОПЕК+ долгое время не могли договориться о новой сделке. Договоренности удалось достичь только в середине апреля. Страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, надеясь таким образом добиться повышения цен на нефть. Эксперты считают, страны — участницы сделки пока не сократили добычу .

Одним из факторов снижения цены на нефть WTI стала нехватка места в американских нефтехранилищах.