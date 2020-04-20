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Минздрав разработал рекомендации по захоронению умерших от коронавируса
21.04.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Министерство здравоохранения Беларуси разработало рекомендации по захоронению умерших от коронавируса. В документе перечисляются меры предосторожности, которые нужно предпринимать при выдаче тела, прощании и похоронах.
Кремация не является обязательной. Перед выдачей тело умершего дезинфицируется, бальзамирование не рекомендуется. Похороны проводятся в день выдачи тела. На церемонии прощания рекомендуется минимизировать количество присутствующих. Гроб может быть и открытым, и закрытым. Прикасаться к умершему, целовать его нельзя. Более того, нужно соблюдать дистанцию (не менее метра от умершего). После церемонии нужно тщательно вымыть руки с мылом, продезинфицировать антисептиком. А тем люди, которые опускают гроб в могилу, должны иметь защитные маски и перчатки, передает
Минздрав подчёркивает, что Всемирная организация здравоохранения свидетельствует, что тела умерших от коронавируса не являются источником инфекции (таких случаев пока не зафиксировано). Однако исследования продолжаются, поэтому рекомендовано применять дополнительные меры предосторожности до того времени, пока не появится дополнительная информация.
В нашей стране на 20 апреля насчитывается 51 жертва COVID-19.
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Министерство здравоохранения Беларуси разработало рекомендации по захоронению умерших от коронавируса. В документе перечисляются меры предосторожности,...
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