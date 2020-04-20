Минздрав разработал рекомендации по захоронению умерших от коронавируса

Кремация не является обязательной. Перед выдачей тело умершего дезинфицируется, бальзамирование не рекомендуется. Похороны проводятся в день выдачи тела. На церемонии прощания рекомендуется минимизировать количество присутствующих. Гроб может быть и открытым, и закрытым. Прикасаться к умершему, целовать его нельзя. Более того, нужно соблюдать дистанцию (не менее метра от умершего). После церемонии нужно тщательно вымыть руки с мылом, продезинфицировать антисептиком. А тем люди, которые опускают гроб в могилу, должны иметь защитные маски и перчатки, передает