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Военный эксперт: Парад во время эпидемии - это признак слабости, а не силы
21.04.2020 11:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Рисковать здоровьем солдат ради PR-акции, которую вполне можно перенести, – это признак слабости, а не силы.
фото: БелаПАН
Все больше беларусов возмущаются решением Лукашенко проводить парад 9 мая во время пика эпидемии коронавируса. Насколько это оправданно и чем чревато, своим мнением
Все чаще возникает ряд вопросов относительно правомерности и целесообразности проведения парада в условиях развивающейся вирусной инфекции.
В этой связи следует отметить один из пунктов
«187. Населенные пункты, предназначаемые для временного размещения, по приказу командира бригады (полка) предварительно обследуются в санитарно-эпидемическом отношении. Размещение сил и средств подразделений бригады (полка) в населенных пунктах, неблагополучных в санитарно-эпидемическом отношении, запрещается».
Напомню, что для проведения парада в Минск переброшены на временное пребывание подразделения из других населенных пунктов Беларуси, при этом,
С формально-юридической точки зрения обойти этот пункт, конечно, можно (каким актом Минск признан неблагополучным в эпидемическом отношении? подразделения прибыли еще до начала интенсивного заражения и т.д.).
Но с точки зрения не буквы, а духа закона, подразделения в Минск вводить не стоило (было бы даже интереснее проведение парада в другом городе страны).
Целесообразность парада – дискуссионная категория. В настоящее время все упирается в решение А. Лукашенко.
Как справедливо отмечают ряд беларусских политологов и блогеров, Лукашенко нечего предложить на предстоящих выборах беларусскому народу – экономика на спаде и мало кто верит в ее серьезное долгосрочное развитие при устоявшемся за 25 лет консервативном подходе, в политическом отношении также нечего предложить (мир на фоне войны в Украине уже не столь актуален, как во время выборов 2015 г.; с Россией разлад, с Западом отношения не налажены до серьезного уровня; конституционные реформы так и остаются тайной для граждан и т.д.).
Поэтому нужны хоть какие-то масштабные символичные мероприятия. Запуск БелАЭС до выборов сомнителен. Вот и остается один уже много лет апробированный ритуал – проведение парада.
Да, дата юбилейная и проводить парад стоит, но вполне можно было перенести, как то сделал в России В. Путин (воспользовавшись уродливой в моральном отношении, но часто используемой авторитарными режимами, практикой «запроса из народа», как и в случае с обнулением своих сроков).
Но Путину сделать это было легко, поскольку в РФ изначально эпидемия не подвергалась сомнению и принимаются соответствующие меры, в рамках которых перенос парада логичен и не наносит политического ущерба власти.
А Лукашенко не считает COVID-19 серьезной угрозой и постоянно это демонстрирует. Поэтому, перенос парада под предлогом предотвращения инфекции – это удар по репутации А. Лукашенко в выборный год, что он себе позволить вряд ли может (он же "не может ошибаться").
Служба в Вооруженных Силах сопряжена с риском причинения ущерба здоровью и гибели военнослужащих – это вполне естественно в военное время.
В мирное также могут быть такие риски. Можно понять, например, применение солдат для ликвидации ЧС в части оцепления зараженных районов даже без средств индивидуальной защиты (в крайней необходимости и отсутствии средств).
Но рисковать здоровьем солдат (пусть риск и минимален) ради PR-акции, которую вполне можно перенести на 3 июля, – это, на мой взгляд, признак слабости, а не силы.
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Рисковать здоровьем солдат ради PR-акции, которую вполне можно перенести, – это признак слабости, а не силы.
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