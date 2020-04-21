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У Мелешко обнаружен коронавирус. 11 апреля он играл в команде президента (NEXTA)
21.04.2020 12:02 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
У экс-игрока сборной Беларуси Дмитрий Мелешко обнаружен коронавирус, сообщает
Хоккеист играет в команде президента. 11 апреля он принимал
Также в той игре принимали участие.
Команда президента Беларуси: Филиппович; Башко, Рядинский, Зеленко, Юдин, Глебов, Винокуров, Баранов, Титовец, Н. Лукашенко, Антоненко, Пономарев, Крутиков, Волчек, Савилов, Мелешко, А. Лукашенко, Чуприс, Михалев, Грабовский, Курилин.
Минская область: Роговский; Шумский, Кручинин, Гавриленок, Григорцевич, Пучковский, Юдин, Яскевич, Гиро, Ращинский, Клименков, Петкевич, Бурмистронок, Бабак, Ерашов, Кувеко, Тронь, Иваненко, Науменко, Луцевич, Могилатов.
По данным Минздрава, на 20 апреля в Беларуси зарегистрированы 6264 положительных теста на
Напомним, Tribuna.com
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У экс-игрока сборной Беларуси Дмитрий Мелешко обнаружен коронавирус, сообщает Telegram-канал NEXTA.
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