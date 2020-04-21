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У Мелешко обнаружен коронавирус. 11 апреля он играл в команде президента (NEXTA)

21.04.2020 12:02 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

У экс-игрока сборной Беларуси Дмитрий Мелешко обнаружен коронавирус, сообщает Telegram-канал NEXTA.

Хоккеист играет в команде президента. 11 апреля он принимал участие в финале республиканских соревнований среди любительских команд на призы «Президентского спортивного клуба».

Также в той игре принимали участие.

Команда президента Беларуси: Филиппович; Башко, Рядинский, Зеленко, Юдин, Глебов, Винокуров, Баранов, Титовец, Н. Лукашенко, Антоненко, Пономарев, Крутиков, Волчек, Савилов, Мелешко, А. Лукашенко, Чуприс, Михалев, Грабовский, Курилин.

Минская область: Роговский; Шумский, Кручинин, Гавриленок, Григорцевич, Пучковский, Юдин, Яскевич, Гиро, Ращинский, Клименков, Петкевич, Бурмистронок, Бабак, Ерашов, Кувеко, Тронь, Иваненко, Науменко, Луцевич, Могилатов.

По данным Минздрава, на 20 апреля в Беларуси зарегистрированы 6264 положительных теста на коронавирусную инфекцию. Умер 51 пациент.

Напомним, Tribuna.com запустила марафон помощи в борьбе с COVID-19.

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У Мелешко обнаружен коронавирус. 11 апреля он играл в команде президента (NEXTA)

 
 
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У экс-игрока сборной Беларуси Дмитрий Мелешко обнаружен коронавирус, сообщает Telegram-канал NEXTA.
 
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