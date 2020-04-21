Лукашенко рассказал, в чем он уверен. Все темы в Бобруйске

Европа уже начала «открываться», несмотря на смертность 400-600 человек в сутки. Об этом заявил Александр Лукашенко во время посещения предприятия «Славянка» в Бобруйске 21 апреля, передает пресс-служба президента. Глава государства также пояснил свою точку зрения о карантине в школах, посевной и производству гречихи.

Об экономике и коронавирусе

Президент уверен, что в течение месяца мировая экономика снова «будет работать» в обычном режиме.

«В том числе и в России. Они уже понимают, куда вскочили. Все понимают», - убежден Лукашенко.

Присутствующий на встрече губернатор Могилевской области Леонид Заяц отрапортовал президенту, что в регионе все в порядке: номинальная зарплата растет, инвестиции привлекаются, а уровень безработицы равен 0,3%. Почти все отрасли сработали стабильно, отстает только строительная, где нужно догонять планы.

Но Лукашенко предупредил, что требования к социально-экономическому развитию регионов, несмотря на ситуацию с коронавирусом, снижаться не будут, поэтому самоуспокаиваться не надо.

По мнению президента, Беларусь оказалась лучше подготовленной к борьбе с коронавирусом, так как сохранила необходимые структуры в системе здравоохранения.

«Сейчас этот коронавирус стал политикой. Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь - они выбились из строя. Так не надо удивляться. Все это потому, что мы сохранили систему и привели ее в порядок. И так случилось, что мы более-менее оказались готовы к этой заразе и не только к ней», - подчеркнул он.

В то же время он констатировал, что из-за коронавируса умирает значительно меньше людей, чем, например, от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и сахарного диабета.

«Надо мной в мире все пошучивают, особенно в России (как будто больше не о чем говорить, все стали великие): вот Лукашенко говорит, что в Беларуси от коронавируса никто не умер. Еще раз повторяю: от коронавируса даже у вас в Могилевской области никто не умер. Все умирают от хронических болезней, а любой вирус же бьет по слабым, у кого иммунитета нет. Вот, что я имел в виду», - сказал он.

И подчеркнул, что ни в коем случае нельзя прекращать лечение других заболеваний, необходимо продолжать плановые медосмотры граждан, ведь иначе можно не заметить у пациента наличие серьезной болезни.

Европа нам поможет

Лукашенко сообщил, что Беларуси будет оказана финансовая помощь со стороны международных структур. Полученные средства пойдут на модернизацию системы здравоохранения страны.

«Нам очень сильно подставит плечо Европа, особенно международные банки и фонды - именно под здравоохранение. Я хочу, чтобы мы, пользуясь моментом, увидели слабые места в нашем здравоохранении и подтянули его», - сказал Лукашенко.

Глава государства поручил правительству отследить, чтобы вся международная помощь - от Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития - была направлена на модернизацию системы здравоохранения.

«И самое главное, на злобу дня: мы должны подтянуть инфекционки. Спасли их, сохранили - вы даже в регионе видите: сегодня это нас спасает. Если бы "оптимизировались", как некоторые, у нас бы не было инфекционных больниц, то мы бы имели то, что сегодня имеют в Западной Европе», - убежден президент.

О занятиях в школе

На вопрос работницы фабрики о занятиях в школах президент заявил, что был категорически против продления каникул, хоть и согласился на это. Он сказал, что в любом случае берет на себя ответственность, так как он - президент.

«Я наблюдаю реакцию людей. Люди разные. Оппозиционеры начали пописывать в отдельных там телеграм-каналах, желтой прессе.. Вот Лукашенко там "адказнасць пераклаў" на родителей. Слушайте, ну дикость полная. Я, наверное, излишне беру на себя ответственность. Я на себя весь этот груз возложил. Хотя многие говорят, вот президентские выборы… Да не надо впереди лошади бежать! Я же президент, пока я за это отвечаю. Возложи я ответственность, не возложи, вы же все равно с меня спросите. Такая практика у нас уже в стране. Кто виноват, не виноват - президент. Поэтому я занимаюсь этими вопросами. Я честно и прямо сказал, что я категорически против продления каникул. Изучили мнения, хотят на неделю продлить. Ладно, я продлил. Но сказал, что я категорически против», - сказал Лукашенко.

Напомним, 30-40% учеников пришли в первый день начала четвертой четверти в школы . В сельской местности, где эпидемиологическая обстановка спокойная, этот процент еще больше.

16 апреля в Минобразования дали понять, что в стране рассматривается вероятность перевода на дистанционное обучение как учеников школ, так и студентов. При этом ведомство будет опираться на рекомендации Минздрава и предоставит педагогам самим формировать процесс обучения. Однако 17 апреля Александр Лукашенко заявил, что учебный процесс в школах следует начинать с 20 апреля , и мнение чиновников изменилось.

В Минобразования сообщили , что школьников могут аттестовать за год на основании отметок, полученных в трех четвертях.

(Будет дополнено)