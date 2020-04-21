Президент снова высказался о «проблемной» гречке. Цены на крупу превышают 3 рубля за килограмм

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко поручил губернатору Могилевской области Леониду Зайцу произвести в гречиху в достойном количестве. Президент аргументировал это тем, что «россияне отказались с нами работать», сообщает пресс-служба главы государства. При этом российская сторона оперативно отреагировала на слова президента Беларуси.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Александр Лукашенко поинтересовался сегодня у губернатора Могилевской области Леонида Зайца, как проходит в регионе посевная кампания. Особое внимание он обратил на возделывание гречихи. «Посмотри, чтобы мы могли произвести достойное количество. Потому что россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи: там больше произрастает, чем у нас», — сказал Александр Лукашенко.

В Российском зерновом союзе тем временем заявили , что не слышали, чтобы Россия ограничивала экспорт гречки в Беларусью. При этом оптовые цены на эту крупу сейчас настолько высоки, что Белоруссии невыгодно покупать ее в России, рассказали РИА Новости в ассоциации.

Ранее в Беларуси в марте были сложности с поставками риса и гречки из России. Причина — соседи запретили экспорт круп, но позже отменили это решение.

Страны ЕАЭС, в который входит и Беларусь, договорились установить временный запрет на вывоз с территории союза отдельных видов продовольственных товаров. В числе продуктов, экспорт которых будет запрещен, значатся в том числе гречка, рис, репчатый лук.

Ажиотажный спрос на крупы, в том числе на гречку, в Беларуси в марте возник на фоне ситуации с коронавирусом. В одной из торговых сетей 21 марта рассказывали , что самый большой спрос — на гречку, рис, макароны, растительное масло. «Некоторые закупаются заморозкой, курицей, мясом. Многие берут впрок чай, кофе. „Хапун“ продолжается уже несколько дней, только товары на полки выкладывать успеваем. Но пока дефицита нет, как и роста цен на то, что закупалось раньше. Новые поступления товара немного дороже, это из-за роста курсов валют. Но слегка подорожает только импорт», — отмечал один из ритейлеров.

Александр Лукашенко 27 марта прокомментировал ажиотажный спрос на гречку. По его словам, запасов этого продукта достаточно, хватит на полгода вперед. «Нет никаких больших проблем. Ну не будет гречки, будем пшенную кашу есть… Не забывайте, что у нас картошка есть. Так что мы с голоду не умрем», — сказал президент во время посещения завода «Белгипс».

В начале апреля президент уже заявлял , что нужно увеличить производство гречки.

Какую гречку предлагают торговые сети и по какой цене

К примеру, «Е-доставка» предлагает в основном российскую гречку и несколько наименований белорусской, в «Виталюр» — российскую. В «Е-доставка» предлагает «Бабушкину крынку» (700 грамм) по 2,3 рубля, а упаковку по 900 грамм — по 2,85 рубля. Упаковка гречки «Gusto» (ядрица, 800 грамм) стоит 2,65 рубля, а «Мистраль» (ядрица 900 грамм) — 6,28 рубля. Из белорусской гречки есть производства «Здоровая страна»: продел, 750 грамм — 3,75 рубля, а ядрица зеленая, 800 грамм — 4,35 рубля.

В «Виталюре» предлагают российскую гречку от 2,19 до 2,32 рубля за килограмм. К примеру, 700 грамм этой крупы компании «Фермер» стоит 2,32 рубля (за килограмм выходит 3,31 рубля).

Брестская областная база «Бакалея» предлагает для торговле белорусскую гречку.