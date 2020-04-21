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Президент снова высказался о «проблемной» гречке. Цены на крупу превышают 3 рубля за килограмм
21.04.2020 15:00 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко поручил губернатору Могилевской области Леониду Зайцу произвести в гречиху в достойном количестве. Президент аргументировал это тем, что «россияне отказались с нами работать»,
Александр Лукашенко поинтересовался сегодня у губернатора Могилевской области Леонида Зайца, как проходит в регионе посевная кампания. Особое внимание он обратил на возделывание гречихи. «Посмотри, чтобы мы могли произвести достойное количество. Потому что россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи: там больше произрастает, чем у нас», — сказал Александр Лукашенко.
В Российском зерновом союзе тем временем
Ранее в Беларуси в марте
Страны ЕАЭС, в который входит и Беларусь,
Ажиотажный спрос на крупы, в том числе на гречку, в Беларуси в марте возник на фоне ситуации с коронавирусом. В одной из торговых сетей 21 марта
Александр Лукашенко 27 марта
В начале апреля президент уже
Какую гречку предлагают торговые сети и по какой цене
К примеру, «Е-доставка» предлагает в основном российскую гречку и несколько наименований белорусской, в «Виталюр» — российскую. В «Е-доставка» предлагает «Бабушкину крынку» (700 грамм) по 2,3 рубля, а упаковку по 900 грамм — по 2,85 рубля. Упаковка гречки «Gusto» (ядрица, 800 грамм) стоит 2,65 рубля, а «Мистраль» (ядрица 900 грамм) — 6,28 рубля. Из белорусской гречки есть производства «Здоровая страна»: продел, 750 грамм — 3,75 рубля, а ядрица зеленая, 800 грамм — 4,35 рубля.
В «Виталюре» предлагают российскую гречку от 2,19 до 2,32 рубля за килограмм. К примеру, 700 грамм этой крупы компании «Фермер» стоит 2,32 рубля (за килограмм выходит 3,31 рубля).
Брестская областная база «Бакалея» предлагает для торговле белорусскую гречку.
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Александр Лукашенко поручил губернатору Могилевской области Леониду Зайцу произвести в гречиху в достойном количестве. Президент аргументировал это тем, что...
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