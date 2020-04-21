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Показываем, как выглядит новая площадка фестиваля «Рок за Бобров»

21.04.2020 15:01 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фестиваль «Рок за Бобров» переезжает на новую площадку. В этом году он пройдет не на привычной Боровой, а на аэродроме «Липки». И эта площадка даже более удачная площадка, говорят организаторы. Узнали у них почему.


«Рок за Бобров». Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На наши вопросы ответили Руслан Стариковский — музыкальный продюсер «Рока за Бобров», и Вадим Кудряшов — один из организаторов фестиваля. Они проводят его уже четыре года — с того момента, как «Рок за Бобров» возродился в 2016 году после двухлетнего перерыва. Руслан и Вадим называют несколько причин, почему фестиваль переезжает со всеми любимой Боровой.

— Боровая начала полностью застраиваться, и у нас не было иного выхода, кроме того как начать искать новую площадку, — говорит Руслан, а Вадим уточняет: — Подготовку к переезду мы начали еще в 2018 году. Было заранее известно, что с Боровой в ближайшие годы придется попрощаться. В качестве места проведения мы рассматривали Центр подготовки по гребным видам спорта рядом с Заславлем, Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта в Озерце и, собственно, аэродром «Липки», который мы и сочли наиболее подходящей нашим требованиям площадкой.


Новая площадка — с квадрокоптера. Фото предоставлено организаторами

Карта фестиваля на новой площадке

Во-первых, аэродром «Липки» больше Боровой, поэтому он сможет вместить больше гостей. Во-вторых, туда будет удобнее добираться. Руслан объясняет:

— Большое количество людей, посещающих фестиваль, — это молодежь. Не у всех есть личный транспорт, многие любят добираться до фестивалей пешком. И даже с точки зрения удаленности от метро, «Липки» получились идеальной локацией. Можно дойти до метро «Уручье» или до «Могилевской» — площадка реально находится между двумя ветками. А от метро до аэродрома на дорогу пешком уйдет где-то 30 минут. Если брать крупнейшие фестивали, люди спокойно идут километрами от места стоянки или кемпинга до самой фестивальной площадки. Мы в принципе стремимся приучать людей к европейским вещам.

Кроме того, место, которое организаторы выбрали сейчас, максимально отдалено от жилых застроек. Раньше жители деревни, соседствующей с Боровой, жаловались на шум в позднее время. Живая музыка не может быть тихой, говорит Руслан, особенно если это рок-музыка. Чем больше продается билетов, тем больше зрителей, а значит, мощности аппаратуры тоже должны расти, чтобы с любой точки фестиваля можно было услышать качественный звук. Новая площадка, рядом с которой жилых домов не будет, разрешит эту проблему.


«Рок за Бобров» на Боровой в 2019 году. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Если сравнивать с Боровой, аэродром «Липки» дороже в плане организации. Но, признаются Руслан и Вадим, они искали площадку не дешевле, а лучше и, главное, доступнее с точки зрения логистики. Минус у этой локации только один, хотя его легко можно конвертировать в плюс, делятся организаторы.

— Знаете, есть понятие — намоленное место: люди там уже были, они это место знают. Это о Боровой. «Липки» — это не раскрученное место, новое для нас и зрителей, что всегда непредсказуемо. Хотя сюда мы приходим уже с опытом Боровой и знаем, что нужно от площадки, чтобы все получилось.

К слову, в прошлом году фестиваль «Рок за Бобров» собрал более 50 тысяч гостей — и это рекордная цифра по посещаемости.

— Если мы в этом году выйдем на эту цифру, мы будем счастливы, но история с коронавирусом, конечно, вносит свои корректировки. Хотя, с другой стороны, большинство людей сейчас пытается самоизолироваться, по вечерам они не ходят в бары, на тусовки или концерты. Поэтому, возможно, они соскучатся, и все сработает так, что в этому году мы побьем рекорд Боровой по посещаемости. Ведь это будет только в августе.


Фото: Александр Кандыбо, «Рок за Бобров»

На вопрос TUT.BY, не жалко ли было расставаться с Боровой, которая за годы успела стать брендом, Руслан отвечает:

— На самом деле хочется попробовать чего-то нового. Сюда, на Боровую, мы уже ходили как к себе на работу. Надо относиться лирически-философски к этому вопросу, любые перемены должны быть к лучшему.

Напомним, что имена первых музыкантов, которые выступят 1 августа на фестивале «Рок за Бобров», уже известны. Это будут Noize MC, «J:Морс» и VAL, «Звери» и Louna. Названия еще пяти групп анонсируют позже, к началу лета лайнап будет объявлен полностью.

Фестиваль «Рок за Бобров»

Когда: 1 августа, 12.00
Где: аэродром «Липки»
Сколько: от 39 рублей (включая комиссию билетного оператора)

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Фестиваль «Рок за Бобров» переезжает на новую площадку. В этом году он пройдет не на привычной Боровой, а на аэродроме «Липки». С точки зрения массового билетного...
 
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