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В гродненской гимназии - очаг коронавируса. Заболели родители двух учеников
21.04.2020 15:01 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В семьях двух учеников гродненской гимназии № 6, расположенной на улице Дзержинского, предположительно обнаружен коронавирус. Об этом написала директор гимназии в родительском чате,
— Уважаемые родители, за два дня в нашей гимназии обнаружено два случая короновируса, — написала директор гимназии в родительском чате. — Заболели родители, у детей взяты анализы. Дети с температурой и кашлем, несмотря на возраст. В гимназию завтра [в понедельник] они не придут. В одной семье признак проявился на 12 день. Еще чуть-чуть, и ребенок мог прийти в школу.
Директор просит родителей не отправлять детей в школу, если они контактировали с заболевшими семьями, а также с приезжими, работающими за границе, и с иностранцами.
Напомним, по состоянию на 20 апреля в Гродненской области с начала вспышки
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В семьях двух учеников гродненской гимназии № 6, расположенной на улице Дзержинского, предположительно обнаружен коронавирус.
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