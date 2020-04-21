В гродненской гимназии - очаг коронавируса. Заболели родители двух учеников

Источник материала: Tut.by

В семьях двух учеников гродненской гимназии № 6, расположенной на улице Дзержинского, предположительно обнаружен коронавирус. Об этом написала директор гимназии в родительском чате, сообщает Блог Гродно s13.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY, носит иллюстративный характер.

— Уважаемые родители, за два дня в нашей гимназии обнаружено два случая короновируса, — написала директор гимназии в родительском чате. — Заболели родители, у детей взяты анализы. Дети с температурой и кашлем, несмотря на возраст. В гимназию завтра [в понедельник] они не придут. В одной семье признак проявился на 12 день. Еще чуть-чуть, и ребенок мог прийти в школу.

Директор просит родителей не отправлять детей в школу, если они контактировали с заболевшими семьями, а также с приезжими, работающими за границе, и с иностранцами.

Напомним, по состоянию на 20 апреля в Гродненской области с начала вспышки зафиксировано 176 случаев коронавируса.