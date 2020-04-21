Эйсмонт: Президент не был и не будет уходить в изоляцию, удаленку и прочее

Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко не будет уходит на самоизоляцию. Об этом заявила РИА Новости пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт после сообщений об обнаружении коронавируса у игрока президентской хоккейной команды.

Фото: пресс-служба президента Беларуси

Пресс-секретарь заявила, что президенту сейчас нет необходимости сдавать тест на коронавирус. «Президент не был и не будет уходить в изоляцию, удаленку и прочее», — отметила она.

Ранее Эйсмонт подтвердила, что игрок президентской хоккейной команды Дмитрий Мелешко госпитализирован с диагнозом пневмония, у него положительный результат теста на коронавирус. Пресс-секретарь утверждает, что президент не контактировал в последнее время с хоккеистом. Мелешко заболел где-то через неделю после окончания любительского чемпионата Беларуси по хоккею (финал был 11 апреля).

Отвечая на вопрос о самочувствии главы государства, пресс-секретарь сказала: «Не дождетесь!» Эйсмонт посоветовала посмотреть на рабочий график президента, который является подтверждением его хорошего самочувствия.

С начала пандемии в мире президент Беларуси не менял привычный режим: он продолжает совершать рабочие поездки по стране, общается с коллективами предприятий, играет в хоккей, на Пасху побывал в храме.

Пресс-секретарь главы государства рассказывала, что президент проводит все встречи в прежнем формате, президент не носил и не собирается надевать маску, а во Дворце независимости запретил проводить специальные медицинские мероприятия.

— Маски и респираторы президент не мерил. Спортом как занимался, так и занимается. Да, все гости Дворца независимости знают, что руки надо мыть. Моют и перед встречей с президентом. Мы, конечно, тоже это делаем — намного чаще, чем раньше. Моет руки и президент, — рассказывала Эйсмонт в конце марта.