«Люди уже преодолели недоверие к китайскому автопрому». Как изменился рынок авто Беларуси за прошлый год и чего ждать в 2025-м

Источник материала: ProBusiness





Автомобильный рынок — один из самых динамичных. Это связано и с государственной поддержкой, как в случае с электромобилями, и с предложением продавцов, которые, кажется, готовы удовлетворить любой запрос покупателя, несмотря на возникшие трудности (уход западных брендов). «Про бизнес» обратился за комментарием к автодилерам Беларуси, чтобы узнать, как прошел 2024 год, как изменение ставок утилизационного сбора, вступающих в силу с 10 февраля, повлияют на рынок, а также что можно ожидать от рынка в 2025-м.

Продажи новых авто в декабре 2024 года выросли из-за маркетинговой активности дилеров и активного спроса

В декабре 2024 года входящие в состав БАА автодилеры продали 7205 новых автомобилей. Самыми активными месяцами продаж были октябрь (5000 отгруженных автомобилей) и август (4916). Основные причины значительного роста общего объема продаж новых автомобилей в декабре — это маркетинговая активность дилеров (предложение скидок, подарков, выгодных финансовых условий), а также рост спроса со стороны покупателей. На долю легкого коммерческого транспорта в декабре пришлось 6% от общего числа проданных за месяц автомобилей, а доля электромобилей в декабре составила почти 8%. Рост продаж именно в этом сегменте только усилится. Это связано с законодательными нормами , которые направлены на стимулирование использования электротранспорта.

«За последние 30 лет число легковых автомобилей в собственности граждан увеличилось в 3,6 раза. Если 30 лет назад у нас каждый 12-й человек имел автомобиль, то сейчас имеет каждый третий. Число легковых автомобилей на дорогах составляет более 3 млн. И парк значительно обновляется, идет рост продаж новых автомобилей», — цитирует БЕЛТА первого заместителя председателя Национального статистического комитета Елену Кухаревич.





Рост продаж новых автомобилей на протяжении года связан с расширением предложения у дилеров и все с тем же увеличением спроса, который вырос благодаря доступности кредитования и лизинга, а также тенденции снижения цен из-за появившейся конкуренции между дилерами.

За комментариями по поводу итогов и прогнозов автомобильного рынка мы обратились к дилерам, чтобы разобраться, чего ждать потребителям и как чувствуют себя сами продавцы.

Атлант-М: дефицита предложения сейчас нет

— Атлант-М уже более 30 лет предлагает потребителям автомобили на любой вкус: новые авто, электромобили и гибриды, а также автомобили с пробегом. Сейчас в нашем портфеле 19 брендов: GEELY, BELGEE, Chery, Jetour, EXEED, Zeekr и другие. Кроме того, набирает обороты направление коммерческой техники, которое предлагает автомобили таких марок, как Sollers, МАЗ, Shineray, JAC, Ford, Volkswagen. Спрос сохраняется на массовый сегмент автомобилей, безусловным лидером являются авто брендов Belgee/Geely, но с ростом популяризации китайских электромобилей уже наблюдается интерес и к менее известным на рынке Беларуси маркам.

За 2024 год, в сравнении с 2023-м, продажи новых авто в Атлант-М увеличились на 21%. По данным завода BELGEE за 2024 год, Атлант-М — номер один среди дилеров по продажам автомобилей GEELY и BELGEE: почти 6000 авто. Всего на белорусском рынке продано более 25 000 автомобилей данных брендов, мы реализовали без малого четверть от общего количества проданных авто.





В 2025 году планируется расширение дилерской сети. В связи с этим прогнозные показатели по продажам составляют +32% к результатам 2024-го. Цели основываются в первую очередь на прогнозе роста официального автомобильного рынка Беларуси, который растет достаточно активно на протяжении двух последних лет, но пока далек от рекордных показателей 2019-го. Также следует принять во внимание растущий спрос на электромобили.

Самой обсуждаемой темой последних дней были кредиты на автомобили Belgee с государственной поддержкой, которые недавно продлили на 2025 год указом Президента. Именно они традиционно являются наиболее востребованными на рынке. В то же время мы предлагаем клиентам широкий выбор других кредитных и лизинговых программ от наших партнеров, в том числе с льготированием процентных ставок.

Предубеждения потребителя по отношению к китайским машинам исчезает, но многое зависит от предпочтений конкретного потребителя, его возраста, интересов, предыдущего опыта владения, приверженности традициям и инновациям. Объемы продаж так называемых «новых» марок уже сейчас во много раз выше, чем продажи «традиционных» импортных брендов (исключая российские Lada, ГАЗ, УАЗ). В том числе это связано и с тем, что некоторые китайские бренды уже успели показать себя на нашем рынке и сформировать спрос у потребителей, которые раньше относились к «китайцам» с недоверием.





Продажи новых электромобилей и последовательных гибридов (которые ранее приравнивались к электромобилям по уровню льгот, — прим. «Про бизнес») растут стремительными темпами. По нашей оценке, в 2024 году их продано свыше 10,5 тысяч (в том числе порядка 6 тысяч — «чистые» электромобили). Инфраструктура, как мы можем видеть, тоже развивается. По данным Malanka, в 2025 году количество зарядных станций увеличится еще на 300. Мы активно сотрудничаем с операторами зарядных станций в рамках инициативы популяризации электротранспорта в Беларуси и недавно получили статус Platinum Partner от крупнейшего оператора ЭЗС Malanka.

Вторичный рынок приблизился к состоянию определенного равновесия, чему способствовал значительный импорт автомобилей с пробегом в 2023—2024 годах, в том числе по Указу № 140 . Рост продаж новых автомобилей также приводит к увеличению продаж автомобилей с пробегом, так как многие клиенты пользуются услугой Trade-in. Дефицита предложения сейчас нет. В последние месяцы мы наблюдаем даже некоторое снижение объемов импорта автомобилей с пробегом с ДВС, в том числе из-за санкционных ограничений, а также усложнения и удорожания логистики и расчетов по традиционным направлением ввоза.

GSMotors: ожидается очень высокий спрос на гибриды в ближайшее время

— Автоцентр GSMotors предлагает клиентам основной модельный ряд автомобилей BYD с гарантией и обслуживанием в собственном сервисном центре. Основными критериями при выборе является известный бренд, высокий уровень технологий и экономичность автомобилей BYD, возможность обслуживать автомобиль на заводском техническом оборудовании и оригинальных запчастях и прозрачность всех этапов сделки. По отношению к 2023 году мы увеличили в 2024-м объем продаж на 247%. Мы ожидаем, что рост продаж в 2025 году составит 200−250% по отношению к 2024-му. Такой прогноз основан на увеличении спроса на электромобили в мире, продлении льгот на ввоз электромобилей в РБ и повышении осведомленности людей об экономичности электромобилей.

В автоцентре GSMotors доступны все финансовые инструменты — лизинг/кредит/trade-in. Самым популярным инструментом является лизинг, так как лизинговые компании обрабатывают заявки в максимально быстрый срок и имеют высокий процент одобрения сделки. Высоким спросом пользуется услуга trade-in, ее используют более 30% покупателей.





Корректировки стоимости утильсбора, конечно, повлияют на стоимость машин (и значительно — как минимум на сумму утилизационного сбора). Сейчас многие обратятся к своим поставщикам с просьбами и договоренностями по снижению закупочных цен, объясняя причину поднятием утильсбора в РБ (мы сейчас о последовательном гибриде типа Li7), но, пойдут ли на это снижение поставщики, пока сказать трудно. Тем более, что такой утильсбор — это не поднятие цен в рамках 2−3%, а гораздо больше. Эта корректировка увеличивает сбор для юридических лиц в 2 раза, даже на электромобили. Раньше, допустим, ставка утилизационного сбора на автомобиль с объемом двигателя 1,5 л составляла 11 тысяч BYN, сейчас — 23 тысячи. Для физических лиц аналогичный сбор составлял 800 BYN, сейчас — 1100. Юридическим лицам будет сложно конкурировать в такой ситуации.

Корректировки утилизационного сбора на элекромобили незначительные и не скажутся на итоговых ценах для покупателей. Автоцентр GSMotors готов положить сумму увеличения утилизационного сбора на собственные затраты, чтобы удержать стоимость электромобилей в ценах до изменений. Мы ожидаем увеличение спроса и рост продаж в связи с этим фактором.

С гибридами ситуация несколько иная. Повышение утилизационного сбора действительно существенное — $ 7000. Цены на последовательные гибриды вырастут пропорционально утилизационному сбору после того, как у дилеров исчерпаются запасы складов. Очевидно, что ожидается очень высокий спрос на гибриды в наличии в ближайшее время. После опубликования документа об утильсборе мы уже увидели кратное увеличение посещаемости автоцентра DFSK.

MarsCars: китайские автомобили хорошо себя зарекомендовали и аналогов по цене и качеству в данный момент нет

— Мы предлагаем потребителю все автомобили, которые есть на китайском рынке. В основном это: Voyah, Aito, LiXiang, если мы говорим про гибридные автомобили; Zeekr, BYD, Lotus, Geely, если речь про электромобили. В целом, все зависит от желания клиента.

Наш 2024 год закончился неплохо с точки зрения продаж, а они зависят от очень многих факторов: от законодательства, санкций, спроса и др. Именно поэтому к китайскому автопрому сейчас интерес очень вырос. С учетом всех этих факторов продажи в прошлом году были достаточно высоки — они увеличились на 150%, по сравнению с 2023-м.

Сейчас продавцы столкнулись с корректировкой стоимости утильсбора: для физических лиц практически ничего не поменялось, сбор увеличился незначительно. На юридических лиц корректировки цен утильсбора влияют в большей степени, но компании могут использовать инвестиционный вычет для минимизации финансовых потерь.

Мы же планируем не отставать от нововведений и активно будем сопровождать сделки физических лиц как агенты: помогать людям оплачивать покупку автомобиля в Китае, осуществлять помощь в подборе модели, оплате непосредственно в Китае, полностью сопровождать таможенную очистку. В общем, все процессы будем забирать на себя.





Что касается прогнозов продаж на 2025 год, то машины будут покупать, так как китайские автомобили хорошо себя зарекомендовали и аналогов по цене и качеству в данный момент нет. Кроме того, рынок электромобилей активно развивается, эта динамика сохранится. Сейчас все больше появляется станций под разъемы GBT для китайских авто. Это можно заметить по станциям Malanka: где раньше была одна, то сейчас уже на том же месте пять, и это касается не только столицы, но и других городов, небольших населенных пунктов, что позволяет без проблем передвигаться любителям «электричек» по Беларуси и не только.

Стоит отметить, что продажи связаны не только с внешними обстоятельствами, но и с работой по продвижению наших услуг, а мы стараемся держать руку на пульсе. Мы активно продвигаем свой сайт, Instagram, а также свой сервис по ремонту автомобилей. Более 70% наших покупателей идут к нам в сервис, что тоже дает нам преимущество в продажах. Наш сервис выбирают и клиенты, которые приобрели автомобиль у других продавцов, кто, например, не оказывает услуг по ремонту и сервису.

Кроме того, у нас активно приобретают автомобили известные блогеры и деляться своими отзывами, что положительно сказывается на продажах. Многие очень боятся скрытых платежей: например, часто цену озвучивают так — от … тыс BYN. А потом во время сделки выявляется, что за один процесс нужно доплатить, за еще одну процедуру, в итоге — сумма уже увеличивается и не соответствует заявленной стоимости. Мы стараемся максимально прозрачно говорить о ценах. Может быть, с точки зрения маркетинга это неправильно, но наша политика такая.

Что касается поставок новых марок, то здесь мы максимально заинтересованы привозить новинки, чаще всего это заказные позиции под конкретного клиента. Потребитель уже преодолел недоверие к китайскому автопрому. Сейчас мало кто покупает одну машину на всю жизнь, люди стали более открыты к экспериментам, в том числе и в выборе автомобиля. Тем более, прошло время, когда все китайское считалось низкого качества.

Основным способом покупки авто на данный момент является лизинг (около 80%). Однако хватает и тех, кто приобретает автомобиль за личные денежные средства или с привлечением кредитных средств.

Что касается вторичного рынка: мы планируем активно развиваться в этом направлении и проводим анализ для качественных и быстрых продаж.