Национальный рейтинг «Лига Лидеров Беларуси» подвел итоги 2024 года

Источник материала: ProBusiness

Ежегодно призерами «Лиги Лидеров» становятся компании и бренды, которые получили признание жителей Беларуси. «Лига Лидеров» — рейтинговая программа, в 2018 году основанная компанией «Выбор года». Участники рейтинга — компании и бренды, которые имеют высокий уровень доверия у потребителей.

Цель проекта — выделить ТОП-3 компаний в конкретной понятной категории, основываясь на мнении потребителей. Опрос проводится по всей Беларуси. Выборка репрезентативна профиля населения страны, стратифицированная по типу населенного пункта, региона, по полу и возрасту. Для приближения результатов к максимально объективным, опрашиваются только те люди, которые постоянно проживают на территории страны, в возрасте от 18 до 64 лет.

Наличие символики призера рейтинга свидетельствует об эффективной деятельности компании, указывает покупателям, что продукт популярен у жителей Беларуси.

Ниже список компаний, которые вошли в ТОП-3 у потребителей в 2024 году:

Лидеры рейтинга (1-е место)

Яйца — ABC

Кетчуп (белорусского производства) — АВС

Горчица — АВС

Хрен — АВС

Пюре фруктово-овощное — АВС

Макаронные изделия группы В — ПАСТОРАЛЬ

Мясные полуфабрикаты в тесте — МЯСНЫЕ ПОДУШЕЧКИ

Производитель мясных изделий — БРЕСТСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

Майонез — КАМАКО

Сыр с голубой плесенью (белорусского производства) — РОКФОРТИ

Шоколад (белорусского производства) — КОММУНАРКА

Экстренная контрацепция — ПОСТИНОР

Программа для снижения и контроля веса — HERBALIFE

Программа сбалансированного питания — HERBALIFE

Сеть магазинов ювелирных изделий и часов — ZIKO

Сеть магазинов джинсовой одежды — COLIN’S

Сумки и аксессуары (белорусского производства) — GALANTEYA

Сеть магазинов «секонд-хенд» — МОДА МАКС

Сеть магазинов автозапчастей — ARMTEK

Ветеринарная клиника (Гомельской области) — ПОЛИВЕТКЛИНИКА

Производитель входных дверей — СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Букмекер — BETERA

Онлайн-казино — BETERA

Интернет-магазин мобильных телефонов, планшетов и аксессуаров — МТС

Радиостанция — UNISTAR

Банк — БЕЛАРУСБАНК

Карточный продукт — ХАЛВА

Санаторий — РАДОН

Туроператор — TEZ TOUR

Магазин медицинской техники, товаров для красоты и здоровья — БЕЛМЕДТЕХНИКА

Поставщик инженерного и сантехнического оборудования — ЧИСТЫЙ БЕРЕГ

Digital-агентство — ARTOX MEDIA DIGITAL GROUP

Компания по поставкам и внедрению современных мировых технологий в лабораторной диагностике — БЕЛРЕАМЕД

Призеры рейтинга (2,3 места)

Глазированные десерты (с творогом) — БЕЛЛАКТ

Модульные кухни — МОДУЛЬ ОНЛАЙН

Средства для устранения засоров — 911

Сеть магазинов товаров для животных — ДОКТОР ВЕТ

Сеть автосервисов — SOLIDAUTO SERVICE

Казино — ШАНГРИ ЛА

Образовательные курсы в IT-сфере — IT-ACADEMY (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ)

Бизнес туризм — ROYAL SKY GROUP

Рейтинг «Лига Лидеров» строго соблюдает методику определения лидеров рынка и констатирует достойные преимущества.