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Национальный рейтинг «Лига Лидеров Беларуси» подвел итоги 2024 года

05.02.2025 18:13 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Ежегодно призерами «Лиги Лидеров» становятся компании и бренды, которые получили признание жителей Беларуси. «Лига Лидеров» — рейтинговая программа, в 2018 году основанная компанией «Выбор года». Участники рейтинга — компании и бренды, которые имеют высокий уровень доверия у потребителей.

Цель проекта — выделить ТОП-3 компаний в конкретной понятной категории, основываясь на мнении потребителей. Опрос проводится по всей Беларуси. Выборка репрезентативна профиля населения страны, стратифицированная по типу населенного пункта, региона, по полу и возрасту. Для приближения результатов к максимально объективным, опрашиваются только те люди, которые постоянно проживают на территории страны, в возрасте от 18 до 64 лет.

Наличие символики призера рейтинга свидетельствует об эффективной деятельности компании, указывает покупателям, что продукт популярен у жителей Беларуси.

Ниже список компаний, которые вошли в ТОП-3 у потребителей в 2024 году:

Лидеры рейтинга (1-е место)

Яйца — ABC
Кетчуп (белорусского производства) — АВС
Горчица — АВС
Хрен — АВС
Пюре фруктово-овощное — АВС
Макаронные изделия группы В — ПАСТОРАЛЬ
Мясные полуфабрикаты в тесте — МЯСНЫЕ ПОДУШЕЧКИ
Производитель мясных изделий — БРЕСТСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Майонез — КАМАКО
Сыр с голубой плесенью (белорусского производства) — РОКФОРТИ
Шоколад (белорусского производства) — КОММУНАРКА
Экстренная контрацепция — ПОСТИНОР
Программа для снижения и контроля веса — HERBALIFE
Программа сбалансированного питания — HERBALIFE
Сеть магазинов ювелирных изделий и часов — ZIKO
Сеть магазинов джинсовой одежды — COLIN’S
Сумки и аксессуары (белорусского производства) — GALANTEYA
Сеть магазинов «секонд-хенд» — МОДА МАКС
Сеть магазинов автозапчастей — ARMTEK
Ветеринарная клиника (Гомельской области) — ПОЛИВЕТКЛИНИКА
Производитель входных дверей — СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ
Букмекер — BETERA
Онлайн-казино — BETERA
Интернет-магазин мобильных телефонов, планшетов и аксессуаров — МТС
Радиостанция — UNISTAR
Банк — БЕЛАРУСБАНК
Карточный продукт — ХАЛВА
Санаторий — РАДОН
Туроператор — TEZ TOUR
Магазин медицинской техники, товаров для красоты и здоровья — БЕЛМЕДТЕХНИКА
Поставщик инженерного и сантехнического оборудования — ЧИСТЫЙ БЕРЕГ
Digital-агентство — ARTOX MEDIA DIGITAL GROUP
Компания по поставкам и внедрению современных мировых технологий в лабораторной диагностике — БЕЛРЕАМЕД

Призеры рейтинга (2,3 места)

Глазированные десерты (с творогом) — БЕЛЛАКТ
Модульные кухни — МОДУЛЬ ОНЛАЙН
Средства для устранения засоров — 911
Сеть магазинов товаров для животных — ДОКТОР ВЕТ
Сеть автосервисов — SOLIDAUTO SERVICE
Казино — ШАНГРИ ЛА
Образовательные курсы в IT-сфере — IT-ACADEMY (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ)
Бизнес туризм — ROYAL SKY GROUP

Рейтинг «Лига Лидеров» строго соблюдает методику определения лидеров рынка и констатирует достойные преимущества.

Чтобы принять участие в рейтинге необходимо заполнить заявку на сайте проекта https://ligaliderov.by/.

 
 
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Ежегодно призерами «Лиги Лидеров» становятся компании и бренды, которые получили признание жителей Беларуси. «Лига Лидеров» - рейтинговая программа, в 2018 году...
 
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