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Национальный рейтинг «Лига Лидеров Беларуси» подвел итоги 2024 года
05.02.2025 18:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Ежегодно призерами «Лиги Лидеров» становятся компании и бренды, которые получили признание жителей Беларуси. «Лига Лидеров» — рейтинговая программа, в 2018 году основанная компанией «Выбор года». Участники рейтинга — компании и бренды, которые имеют высокий уровень доверия у потребителей.
Цель проекта — выделить ТОП-3 компаний в конкретной понятной категории, основываясь на мнении потребителей. Опрос проводится по всей Беларуси. Выборка репрезентативна профиля населения страны, стратифицированная по типу населенного пункта, региона, по полу и возрасту. Для приближения результатов к максимально объективным, опрашиваются только те люди, которые постоянно проживают на территории страны, в возрасте от 18 до 64 лет.
Наличие символики призера рейтинга свидетельствует об эффективной деятельности компании, указывает покупателям, что продукт популярен у жителей Беларуси.
Ниже список компаний, которые вошли в ТОП-3 у потребителей в 2024 году:
Лидеры рейтинга (1-е место)
Яйца — ABC
Призеры рейтинга (2,3 места)
Глазированные десерты (с творогом) — БЕЛЛАКТ
Рейтинг «Лига Лидеров» строго соблюдает методику определения лидеров рынка и констатирует достойные преимущества.
Чтобы принять участие в рейтинге необходимо заполнить заявку на сайте проекта
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Ежегодно призерами «Лиги Лидеров» становятся компании и бренды, которые получили признание жителей Беларуси. «Лига Лидеров» - рейтинговая программа, в 2018 году...
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