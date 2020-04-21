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Лукашенко: обрабатывать улицы и общественный транспорт будем и после пандемии

21.04.2020 18:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Привычку носить маску в сезон острых респираторных инфекций, надо сохранить. Врачи должны быть в масках и перчатках всегда. Об этом заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Бобруйск, пишет «Звязда».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Традицию носить маску в период сезонных заболеваний горожанам надо сохранить.

— В охране здоровья железно будем требовать и настаивать: врачи всегда должны быть в перчатках и масках и в обычны период.

Так же, по мнению президента, даже после окончания пандемии надо продолжать обрабатывать улицы, дома и общественный транспорт.

— Не каждый день, но хотя бы один-два раза в неделю мы должны улицы обрабатывать. Это наш опыт и мы его должны сохранить, — заявил Лукашенко, отметив, что особенно это необходимо делать в летний период.

Обрабатывать улицы и проспекты города, а также остановочные пункты не просто водой, а дезинфицирующими составами, стали из-за эпидемии коронавируса. Дезинфицировать также стали общественный транспорт, подъезды жилых домов и другие общественные пространства.

 
 
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По мнению президента, даже после окончания пандемии надо продолжать обрабатывать улицы, дома и общественный транспорт.
 
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