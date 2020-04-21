|
Лукашенко: обрабатывать улицы и общественный транспорт будем и после пандемии
21.04.2020 18:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Привычку носить маску в сезон острых респираторных инфекций, надо сохранить. Врачи должны быть в масках и перчатках всегда. Об этом заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Бобруйск,
Традицию носить маску в период сезонных заболеваний горожанам надо сохранить.
— В охране здоровья железно будем требовать и настаивать: врачи всегда должны быть в перчатках и масках и в обычны период.
Так же, по мнению президента, даже после окончания пандемии надо продолжать обрабатывать улицы, дома и общественный транспорт.
— Не каждый день, но хотя бы один-два раза в неделю мы должны улицы обрабатывать. Это наш опыт и мы его должны сохранить, — заявил Лукашенко, отметив, что особенно это необходимо делать в летний период.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению президента, даже после окончания пандемии надо продолжать обрабатывать улицы, дома и общественный транспорт.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)