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«В людях». Владимир Шантарович. Анонс

21.04.2020 19:24 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Марзалюк: «Беларусь является одной из самых сильных спортивных держав Европы и мира»

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Спорт в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

Богданович о пандемии: «Ничто в мире, конечно, не вечно, но спорт будет жить всегда»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Если мы возьмём за 100% количество населения и в процентном соотношении посчитаем количество медалей и сколько мы это делаем, то мы увидим, что Беларусь является одной из самых сильных спортивных держав Европы и мира, в том числе. Мы должны ещё раз подумать, как должны выглядеть пенсии тех же самых олимпийских чемпионов. Мы должны на соответствующем уровне любить, ценить и уважать своих людей. И белорусы – это очень мужественный народ. Наша мужественность спокойная, не крикливая. Я хочу пожелать всем мужества, уверенности в себе, в своём спорте, в своих близких, своей стране.  

«В людях». Владимир Шантарович. Анонс

 
 
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