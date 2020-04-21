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Цены на нефть опять рухнули. Что происходит? Беларусь затоварит хранилища?
21.04.2020 19:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На нефтяном рынке опять случился «апокалипсис». Фьючерсы на американскую нефть WTI
Почему дешевеет нефть?
Все началось в понедельник, 20 апреля, когда цена на майский фьючерс американского сорта WTI
Во вторник повышенная волатильность на нефтяном рынке сохранилась. Европейский североморский эталон нефти Brent и его российский «товарищ» Urals повторили динамику WTI. Июньский фьючерс на Brent подешевел более чем на 25% до 20,7 доллара за баррель. Цена Urals в течение дня колебалась в диапазоне 7−9,5 доллара за баррель, следует из данных Revinitiv и ценового агентства Argus. В последний раз так дешево российская нефть стоила в декабре 1998 года.
Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Цены на все сорта нефти рушатся на фоне продления карантинных мер многими странами, в том числе Францией, а также в связи с тем, что сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти вступит в силу только в мае, и есть большие сомнения в эффективности ее выполнения, говорит
В апреле 23 страны — участницы пакта ОПЕК+
Первое время это давало надежду на то, что цены на нефть стабилизируются, однако на прошлой неделе Управление энергетической информации (EIA) сообщило о рекордном росте запасов нефти в США — на 19 миллионов баррелей, заложив основу краха рынка в минувший понедельник, пишет
На фоне глобального дисбаланса на рынке нефтяные цены, скорее всего, продолжат падение, прогнозирует аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. По его словам, емкость нефтяных хранилищ на исходе, но окончательно они могут быть заполнены только в мае, что спровоцирует новый обвал котировок.
Новые сокращения ОПЕК+ вряд ли поддержат цены на нефть, а котировки начнут расти, как только будут сняты карантинные ограничения и экономики затронутых пандемией стран начнут восстанавливаться, считает Полищук.
Что от этого Беларуси?
В начале апреля Александр Лукашенко
— На непредвиденные случаи необходимо создавать серьезный запас сырья, как нефти, так и топлива, который позволит не нарушать работу отраслей и не прерывать технологические процессы, — заявил Лукашенко и дал задание «купить нефтепродукты и заполнить хранилища».
На днях высокопоставленные чиновники оценили готовность нефтебазы «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» в Фаниполе к формированию стратегического запаса нефти и нефтепродуктов. Здесь находится один самых крупных складов хранения топлива в стране,
В концерне «Белнефтехим» не стали говорить, сколько сырья уже удалось закупить, лишь сообщили, что «ведется работа в рамках задачи по приобретению 2 млн тонн нефти». Ранее белорусские власти хотели купить весь этот объем в России.
При этом российская компания «Транснефть» (оператор нефтепровода «Дружба») во вторник сообщила о планах поставки в Беларусь в апреле 1,5 млн тонн нефти, рассказал «
В апреле Беларусь также купила два танкера нефти (170 тыс. тонн) у альтернативных поставщиков через порты Одесса и Клайпеда. Плюс к этому до сих пор не возобновлен экспорт белорусской нефти. А это еще около 130−140 тыс. тонн в общую корзину.
Что касается планов на май, то «Белнефтехим» находится «в процессе планирования». «Сейчас идет оценка ситуации, прорабатываются варианты, исходя из потребностей заводов», — сказал TUT.BY пресс-секретарь концерна Александр Тищенко. При этом он подтвердил намерение продолжить покупку нефти у альтернативных поставщиков.
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На нефтяном рынке опять случился «апокалипсис». Стоимость американской нефти WTI достигла отрицательного значения. Цены на российскую нефть Urals обновили...
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