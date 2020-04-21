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Коронавирус обнаружили у санитарки детского дома-интерната в Глусском районе

21.04.2020 19:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У санитарки Весновского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития в Глусском районе Могилевской области обнаружили коронавирусную инфекцию. Это подтвердил руководитель учреждения, которое продолжает работать, пишет «Радыё Свабода» со ссылкой на БелаПАН.


Весновский дом-интернат. Фото: mogilev-region.gov.by

Известно, что в интернат приезжал инфекционист из Могилева. Работницу с коронавирусом госпитализировали.

— Да, у нас есть работница, которая заболела коронавирусом, — подтвердил директор учреждения Вячеслав Климович. — Санитарка теперь в больнице. За ситуацией следят все службы.

По словам Климовича, санитарку забрали в больницу, когда она собиралась выходить на смену. До этого ее не было на работе 5 дней. Работала ли она в интернате с вирусом, собеседник точно не знает.

— Инкубационный период коронавируса же 14 дней, поэтому предполагать можно по-разному, — говорит директор учреждения.


Весновский дом-интернат находится в 18 км от Глуска. В нем 170 воспитанников, которым необходимы специальное обучение, особый уход, бытовое и медицинское обслуживание. У большинства из них родители лишены родительских прав либо отказались от своих детей из-за особенностей их развития.

По данным Минздрава Беларуси, на 20 апреля в Могилевской области было 265 случаев коронавируса. Вылечились пятеро.
 
Теги: Могилев
 
 
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У санитарки Весновского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития в Глусском районе Могилевской области обнаружили...
 
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