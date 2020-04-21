«Ситуация тревожная, но не критическая». На заводе «Атлант» - семь зараженных коронавирусом

Источник материала: Tut.by

На минском заводе холодильников «Атлант» подтвердили: семь сотрудников предприятия сейчас больны коронавирусом. Ситуацию называют тревожной, но не критической. Об этом сообщает «Радыё Свабода» .



Фото: svaboda.org

— Всего у нас теперь семеро таких, кто заболел коронавирусом. Про четверых стало известно еще две недели назад, еще трое появились в течение двух последних недель, в том числе и работник с главного конвейера, о котором вчера стало известно, что у него тест положительный. И плюс на самоизоляции теперь 29 контактов первого уровня, — рассказал заместитель гендиректора «Атланта» Александр Машко.

По словам собеседника, сначала заболевание появилось в отделе главного механика.

— Там все фактически из одного кабинета. Сначала три случая и 27 контактов первого уровня, так один из них подтвердился, что заболел, а с остальными все хорошо. Из «контактов» 14 уже вышли на работу, вероятно, и остальные скоро выйдут. У них теперь берут по третьему тесту, — сказал Александр Машко.

На конвейере, где собирают холодильники «Атлант», провели дезинфекцию, средств для индивидуальной дезинфекции у сотрудников достаточно.

— Может, сначала, в конце марта, и были проблемы со средствами, потому что тяжело было купить, а теперь всего хватает. И масок, и дезактиваторов. Теперь учим, чтобы не повредили себе глаза, потому что некоторые брызгают на маску без меры. Кто как делает, — поделился проблемами Александр Машко.

По его словам, на главном конвейере и в целом на предприятии удается сохранять «социально безопасное расстояние между работниками». Собрания в коллективах теперь проводятся максимально дистанционно, плановые совещания руководства — при расстоянии до двух метров между участниками.

Чтобы сотрудники не толпились на проходной, разделили потоки тех, кто отработал, и тех, кто только идет на работу.

На предприятии «Атлант» работают до 5 тысяч человек.

Известно также о случаях заражения коронавирусом на таких крупных предприятиях Минска: МТЗ, МАЗ, завод Вавилова.