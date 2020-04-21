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Лидская обувная фабрика ушла на карантин. У части сотрудников — коронавирус

21.04.2020 20:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидская обувная фабрика до 30 апреля закрыта на карантин. Об этом TUT.BYрассказала директор предприятия Тамара Игнатович. У части сотрудников диагностирован коронавирус, однако, сколько именно человек болеет — руководитель фабрики уточнить не смогла.


Фото: Герман Сачук

Сама Тамара Игнатович на данный момент находится в больнице. Однако причину своей госпитализации не уточнила.

— На предприятии карантин пока только до 30 апреля. Количество заболевших и статистику, возможно, ведут медики. Я, находясь в больнице, это не уточняю. Люди проходят тесты, по мере подтверждения или опровержения ситуация в цифрах меняется. Для этого и ушли на карантин, — рассказала Тамара Игнатович.

По словам жителей Лиды, на предприятии по разным данным, заболело от 5 до 15 человек.

Напомним, первый случай коронавируса в Лиде официально зафиксировали 13 апреля. Тогда заболел мужчина пенсионного возраста. Его перевели в инфекционное отделение.
 
 
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Лидская обувная фабрика до 30 апреля закрыта на карантин. Об этом TUT.BYрассказала директор предприятия Тамара Игнатович. У части сотрудников диагностирован...
 
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