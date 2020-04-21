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ИКЕА раскрыла рецепт своих фирменных фрикаделек
21.04.2020 20:51 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Шведская компания ИКЕА наконец-то поделилась рецептом своих фирменных фрикаделек. Об этом сообщает издание Hypebeast.
Как утверждают представители компании, из-за закрытия магазинов в связи с коронавирусом многим не хватает самого популярного блюда ресторана ИКЕА – фрикаделек. Поэтому они решили раскрыть их рецепт, чтобы каждый смог приготовить блюдо дома.
Рецепт компания опубликовала в виде мебельной инструкции. Он состоит всего из шести пунктов.
Для приготовления фрикаделек необходимы:
Для приготовления соуса необходимы:
Способ приготовления:
1. Смешайте говяжий и свиной фарш. Добавьте в него нарезанный лук, чеснок, панировочные сухари, а также яйцо. Перемешайте до однородной массы. Добавьте молоко, соль и перец.
2. Сделайте из фарша маленькие круглые шарики. Поместите их в холодильник на два часа.
3. Налейте на сковородку немного масла. Обжарьте фрикадельки со всех сторон на среднем огне до появления румяной корочки.
4. Нагрейте духовку до 180 градусов. Поставьте фрикадельки в духовку на полчаса.
5. Для приготовления соуса растопите сливочное масло на сковороде, добавьте муку. Получившуюся массу размешайте в течение 2 минут. Добавить овощной и мясной бульоны. В самом конце добавьте сливки, соевый соус, а также горчицу. Всё это доведите до кипения. Соус должен загустеть.
Фрикадельки идеально сочетаются с картошкой. Дополнить блюдо можно зелёным горошком и брусничным вареньем.
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Шведская компания ИКЕА наконец-то поделилась рецептом своих фирменных фрикаделек. Об этом сообщает издание Hypebeast. Как утверждают представители компании, из-за...
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