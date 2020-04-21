ИКЕА раскрыла рецепт своих фирменных фрикаделек

Источник материала: ОНТ

Шведская компания ИКЕА наконец-то поделилась рецептом своих фирменных фрикаделек. Об этом сообщает издание Hypebeast.

Как утверждают представители компании, из-за закрытия магазинов в связи с коронавирусом многим не хватает самого популярного блюда ресторана ИКЕА – фрикаделек. Поэтому они решили раскрыть их рецепт, чтобы каждый смог приготовить блюдо дома.

Рецепт компания опубликовала в виде мебельной инструкции. Он состоит всего из шести пунктов.





Для приготовления фрикаделек необходимы:

Говяжий фарш – 500 г

Свиной фарш – 250 г

Луковица – 1 шт.

Чеснок – 1 шт.

Панировочные сухари – 100 г

Яйца – 1 шт.

Цельное молоко – 5 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Для приготовления соуса необходимы:

Подсолнечное/оливковое масло

Сливочное масло – 40 г

Пшеничная мука – 40 г

Овощной бульон – 150 мл

Говяжий бульон – 150 мл

Жирные сливки – 150 мл

Соевый соус – 2 ч. л.

Дижонская горчица – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Смешайте говяжий и свиной фарш. Добавьте в него нарезанный лук, чеснок, панировочные сухари, а также яйцо. Перемешайте до однородной массы. Добавьте молоко, соль и перец.

2. Сделайте из фарша маленькие круглые шарики. Поместите их в холодильник на два часа.

3. Налейте на сковородку немного масла. Обжарьте фрикадельки со всех сторон на среднем огне до появления румяной корочки.

4. Нагрейте духовку до 180 градусов. Поставьте фрикадельки в духовку на полчаса.

5. Для приготовления соуса растопите сливочное масло на сковороде, добавьте муку. Получившуюся массу размешайте в течение 2 минут. Добавить овощной и мясной бульоны. В самом конце добавьте сливки, соевый соус, а также горчицу. Всё это доведите до кипения. Соус должен загустеть.

Фрикадельки идеально сочетаются с картошкой. Дополнить блюдо можно зелёным горошком и брусничным вареньем.

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