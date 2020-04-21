Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Бобруйск

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Бобруйск обратил внимание на необходимость соблюдения сроков посевной кампании, передает корреспондент БЕЛТА.

Прибыв в город, глава государства прежде всего поинтересовался у губернатора Могилевской области Леонида Зайца, как проходит в регионе посевная кампания. Особое внимание он обратил на возделывание гречихи. «Посмотри, чтобы мы могли произвести достойное количество. Потому что россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи: там больше произрастает, чем у нас», — сказал Александр Лукашенко.

Также он спросил, как идет сев других культур, есть ли у предприятий вопросы с наличием топлива и удобрений. Леонид Заяц отметил, что существенных проблем нет. «Вовремя все посеем», — заявил он.

«Обратите внимание (это всех касается) — дефицит влаги. В некоторые низкие места мы не можем влезть, даже в Гомельской области. Надо сейчас поставить технику, чтобы распахать этот дерн», — добавил Александр Лукашенко.

Президент во время рабочей поездки в Бобруйск посетил предприятие «Славянка», где с недавнего времени налажено производство средств индивидуальной защиты.

Европа подставит плечо Беларуси, деньги пойдут на модернизацию здравоохранения

Международные структуры окажут Беларуси финансовую помощь, деньги будут направлены на модернизацию системы здравоохранения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения в Бобруйске предприятия «Славянка», передает корреспондент БЕЛТА.

«Нам очень сильно подставит плечо Европа, особенно международные банки и фонды — именно под здравоохранение. Я хочу, чтобы мы, пользуясь моментом, увидели слабые места в нашем здравоохранении и подтянули его», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства поручил правительству, чтобы вся международная помощь — от Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития — была направлена на модернизацию системы здравоохранения. «И, самое главное, на злобу дня: мы должны подтянуть инфекционки. Спасли их, сохранили. Вы даже в регионе видите: сегодня это нас спасает. Если бы «оптимизировались», как некоторые, у нас бы не было инфекционных больниц, мы бы имели то, что сегодня имеют в Западной Европе», — убежден Президент.

Лукашенко: в течение месяца мировая экономика заработает, в том числе и у наших соседей

Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая сегодня в Бобруйске предприятие «Славянка», выразил уверенность, что в течение месяца мировая экономика вернется к работе, передает корреспондент БЕЛТА.

«Несмотря на смертность 400-600 человек в сутки, Европа начала открываться. В течение месяца, я уверен, мировая экономика, особенно у наших соседей, будет работать. В том числе и в России. Они уже понимают, куда вскочили. Все понимают в мире. Надо к этому быть готовыми», — сказал Александр Лукашенко.

Губернатор Могилевской области Леонид Заяц доложил Президенту, как сейчас развивается экономика в регионе. По его словам, номинальная заработная плата в области растет, инвестиции привлекаются в соответствии с заданием, а уровень безработицы составляет 0,3%. «Практически все отрасли народно-хозяйственного комплекса в Могилевской области сработали стабильно», — заявил он. Вместе с тем губернатор отметил, что отдельным направлениям, в частности строительной отрасли, придется догонять во втором полугодии.

Президент предупредил: требования к социально-экономическому развитию регионов, несмотря на ситуацию с коронавирусом, снижаться не будут, поэтому самоуспокаиваться не надо. «Мы должны выполнить те планы, которые перед нами стоят», — подчеркнул он.

«Все хотят укусить Беларусь» — Лукашенко прокомментировал критику подходов к борьбе с коронавирусом

Беларусь оказалась лучше готова к борьбе с коронавирусом благодаря сохранению необходимых структур в системе здравоохранения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения в Бобруйске предприятия «Славянка», передает корреспондент БЕЛТА.

«Сейчас этот коронавирус стал политикой. Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь — они выбились из строя. Так не надо удивляться. Все это потому, что мы сохранили систему и привели ее в порядок. И так случилось, что мы более-менее оказались готовы к этой заразе и не только к ней», — подчеркнул Александр Лукашенко.

В то же время Президент обратил внимание: из-за коронавируса и похожих инфекций умирает значительно меньше людей, чем, например, от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и сахарного диабета. «Надо мной в мире все пошучивают, особенно в России (как будто больше не о чем говорить, все стали великие) — вот, Лукашенко говорит, что в Беларуси от коронавируса никто не умер. Еще раз повторяю: от коронавируса даже у вас в Могилевской области никто не умер. Все умирают от хронических болезней, а любой вирус же бьет по слабым, у кого иммунитета нет. Вот, что я имел в виду», — сказал глава государства.

В этой связи он потребовал ни в коем случае не переставать лечить другие заболевания и продолжать плановые медосмотры граждан, ведь иначе можно не заметить у пациента серьезную болезнь. «Сегодня надо заниматься всеми болезнями и уделять внимание тем, которые связаны с дыхательными путями», — отметил Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание: при необходимости к борьбе с коронавирусом будут подключать новые силы — так действовали изначально. «В свое время этим занимались только медики и Министерство здравоохранения. Когда пошел рост пневмоний, тогда я и губернаторов подключил: каждое утро должен быть штаб и там врачи должны не только докладывать об обстановке. С врачей надо и спрашивать, — обратил он внимание губернатора Могилевской области Леонида Зайца. — Ты должен сберечь людей. И врачи должны сегодня отвечать за ту заботу, которой мы их окружили. Я не в упрек говорю. Но окружили же, все люди берегут врачей. Врачи должны нам ответить своей работой, как они и делают. Спрос должен быть со всех».

О критикующих Беларусь глава государства высказался и во время общения с работниками предприятия. «Я стал уже суеверным человеком за это время. Вы не представляете, что такое идти одному против всего мира, против течения. Я предупреждал и предупреждаю органы власти, госслужащих, что у нас сторонников в мире, даже сочувствующих нет, — заявил Президент. — Когда-то я сказал, что придет время, когда нам, политикам, придется перед вами отчитаться: как мы жили, работали, как вас защищали, какие меры предпринимали. И тогда посмотрим, что политики скажут своему народу».

В то же время Александр Лукашенко выразил благодарность всем странам, которые поддерживают Беларусь и присылают гуманитарную помощь, иногда даже не спрашивая, как это сделал Узбекистан. Он отметил, что белорусская сторона не оставляет такие жесты без ответа и отправляет обратным рейсом в качестве благодарности свою продукцию. Так, в Китай и Узбекистан были направлены трактора «Беларус».

Пока ситуацию в стране Президент считает стабильной: сезонные инфекции идут на спад, резкого роста заболеваемости коронавирусом нет. «Нам даже Пасха пока проблем не добавила. И это маленький лучик, надежда, что мы победим, мы прорвемся», — добавил он.

Лукашенко дал добро на экспорт защитных масок после насыщения национального рынка

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил наладить экспорт защитных масок после насыщения национального рынка. Соответствующие задачи глава государства поставил сегодня во время посещения в Бобруйске предприятия «Славянка», передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы практически, если судить по Могилевщине, насытили масками рынок. Уже нет той остроты, — сказал Александр Лукашенко. — Но давайте говорить откровенно. За пределами спрос большой? Надо реализовывать. И мы компенсируем те расходы, которые понесли, закупая маски по всему миру».

Как доложил губернатор Могилевской области Леонид Заяц, в его регионе ежедневно расходуется 20 тыс. защитных масок, а отшивается — около 470 тыс. «Надо продавать, если есть спрос. Просят же россияне, латыши эти маски. Почему не продать? Надо помочь людям, — подчеркнул Президент. — Все продают маски. Это существенный товар. Посмотрите на Китайскую Народную Республику. Я думаю, они уже миллиард масок продали. Поэтому надо производить и продавать».

Глава государства еще раз уточнил, действительно ли в области и стране закрыты потребности медучреждений и аптек в средствах индивидуальной защиты. Его заверили, что проблем с этим нет, если где-то эти изделия отсутствуют, то это точечные вопросы, которые быстро решаются. В сутки в Беларуси шьют более 2 млн масок. К производству подключены как крупные предприятия, так и малый бизнес, образовательные и социальные учреждения. Причем эта работа была организована практически с нуля — еще пару месяце назад в стране производили лишь 60 тыс. масок в сутки.

Президент подчеркнул: если в каких-то аптеках нет масок или цена на них сильно завышена, с ними следует жестко разобраться. «Завтра они должны быть закрыты. Никаких согласований! Вы их получили. Я всех предупреждал: не дай бог, мы обнаружим какую-то спекуляцию и прочее. Поэтому решайте в области все сами, ни к какому Минздраву не надо обращаться. Минздраву надо лечить людей», — сказал он.

В то же время Александр Лукашенко считает, что не надо создавать чрезмерные запасы. «Надо запас — пусть он будет, но излишеств не должно быть, пропадет же», — добавил глава государства. Также он напомнил, что не надо забывать и о производстве традиционной продукции на предприятиях, например, одежды, если говорить о «Славянке». «Сейчас мы маски будем шить, а завтра по импорту завозить рубашки? Это не дело. Надо гибко себя вести», — подчеркнул Президент.

Как сообщалось, 17 марта правительство временно запретило вывоз из Беларуси некоторых медицинских товаров. В перечне товаров оказались одноразовые комбинезоны и костюмы химзащиты, респираторы, хирургические халаты, маски, бахилы, бинты, вата, марля, различные виды медицинских перчаток. Запрет вывоза также касается комплектов одежды для медиков, дыхательного оборудования и некоторых других товаров. Эти товары запрещено вывозить из Беларуси вне зависимости от страны их происхождения.