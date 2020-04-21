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ВОЗ ответила на сообщения о создании коронавируса в лаборатории
21.04.2020 21:12 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Коронавирус SARS-CoV-2, вызвавший глобальную пандемию пневмонии нового типа, не имеет признаков искусственного происхождения. Об этом, как передает
«Все имеющиеся свидетельства говорят о том, что этот вирус имеет животное происхождение. Его не создали, и не проводили с ним манипуляции в лабораториях», — заявил представитель организации.
Чаиб отметил, что по имеющейся сейчас информации, вирус мог иметь животное происхождение. Пока неизвестно, как он смог преодолеть видовой барьер, но вероятнее всего у него был промежуточный хозяин. «Скорее всего, экологический резервуар был сформирован у летучих мышей, но то, как вирус передается от летучих мышей людям, еще предстоит выяснить», — сказал он.
Представитель ВОЗ не стал комментировать версию о том, что вирус мог случайно вырваться из лаборатории Уханьского института вирусологии.
В конце января о возможном искусственном происхождении коронавирусной инфекции заявил сенатор-республиканец Том Коттон. Он отметил, что в Ухане находится «единственная в КНР суперлаборатория четвертого уровня биобезопасности, которая работает с самыми смертоносными патогенными микроорганизмами в мире». Кроме того, предположение о заражении коронавирусом в лаборатории в Ухане
Власти Китая версии об искусственном происхождении коронавируса
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