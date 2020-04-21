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ВОЗ ответила на сообщения о создании коронавируса в лаборатории

21.04.2020 21:12 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Коронавирус SARS-CoV-2, вызвавший глобальную пандемию пневмонии нового типа, не имеет признаков искусственного происхождения. Об этом, как передает Reuters, заявил пресс-секретарь ВОЗ Фадела Чаиб на брифинге для прессы.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Все имеющиеся свидетельства говорят о том, что этот вирус имеет животное происхождение. Его не создали, и не проводили с ним манипуляции в лабораториях», — заявил представитель организации.

Чаиб отметил, что по имеющейся сейчас информации, вирус мог иметь животное происхождение. Пока неизвестно, как он смог преодолеть видовой барьер, но вероятнее всего у него был промежуточный хозяин. «Скорее всего, экологический резервуар был сформирован у летучих мышей, но то, как вирус передается от летучих мышей людям, еще предстоит выяснить», — сказал он.

Представитель ВОЗ не стал комментировать версию о том, что вирус мог случайно вырваться из лаборатории Уханьского института вирусологии.

В конце января о возможном искусственном происхождении коронавирусной инфекции заявил сенатор-республиканец Том Коттон. Он отметил, что в Ухане находится «единственная в КНР суперлаборатория четвертого уровня биобезопасности, которая работает с самыми смертоносными патогенными микроорганизмами в мире». Кроме того, предположение о заражении коронавирусом в лаборатории в Ухане выдвинул телеканал Fox News со ссылкой на источники в Китае. Согласно данным телеканала, распространение коронавируса началось случайно после того, как один из сотрудников института заразился в ходе исследований. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон занимается расследованием того, откуда именно появился коронавирус SARS-CoV-2

Власти Китая версии об искусственном происхождении коронавируса опровергают. 16 апреля официальное заявление на этот счет сделал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзян. «Это совершенно безответственные замечания. Пандемия является общим врагом человечества. Перед лицом этого внезапного глобального кризиса жертвами стали все страны, включая Китай. Как можно говорить о такой вещи, как компенсация или ответственность? ВОЗ неоднократно заявляла, что поиск виновных опаснее самой болезни», — говорил он.

 
 
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