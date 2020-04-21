У Япринцева коронавирус. Он участвует в онлайн-эстафете On A Wave Stay Live

Источник материала: Tribuna.com

Член исполкома Международной федерации самбо Владимир Япринцев находится в палате интенсивной терапии с диагнозом двустороннее воспаление легких, вызванным коронавирусом COVID-19.

Он принял участие в спортивной онлайн-эстафете On A Wave Stay Live, которая стартовала 14 апреля. Ее суть заключается в том, что известные популярные спортсмены неформально и сообща тренируют онлайн всех желающих в разных странах мира, символически передавая им, таким образом, эстафету здоровья и взаимоподдержки. В финале эстафеты, через месяц после ее старта, состоятся и первые международные соревнования в условиях самоизоляции.

«Повышенный интерес международного сообщества к эстафете «On A Wave Stay Live» объясняется простотой и ясностью идеи гуманитарной акции – организованно привлечь во всем мире максимальное количество людей разных возрастов к регулярным и контролируемым физическим тренировкам. В противном случае снижение подвижности или непродуктивная физическая активность приводят к общему ослаблению организма и как следствие ослаблению иммунитета самоизолировавшихся. Что с высокой долей вероятности может привести к повторной вспышке пандемии коронавируса COVID-19 уже после снятия карантина.

Первостепенная задача присоединившихся к эстафете заключается не только в том, чтобы выиграть ее в составе своей национальной команды или получить международную известность, заработав большую популярность в социальных сетях. Но и в том, чтобы быть ответственным за самого себя, за своих близких. Предотвратить дальнейшее распространение не только COVID-19, но и других инфекций в будущем.

Поддержка такой влиятельной организации, как Международная федерация самбо необходима и важна для Международной эстафеты On A Wave Stay Live. Я хочу сказать, что каждый из нас выстоит перед любыми угрозами, только сплотившись вместе со всем миром», – сказал Япринцев.