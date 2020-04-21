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Жировичский монастырь до 10 мая закрыли для паломников
21.04.2020 21:24 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Жировичский православный монастырь до 10 мая закрыли для паломников, сообщает
Архиепископ Гурий / zhirovichi-monastery.byАрхиепископ Гурий / zhirovichi-monastery.by
Архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий по-прежнему находится в больнице в Гродно. Его госпитализировали в понедельник, появилась неофициальная информация о подозрении на коронавирус. Новогрудская епархия сообщает во вторник, что у архиепископа пневмония. Он призывает "не поддаваться панике". Состояние архиепископа Гурия стабильное, и врачи говорят об "улучшении медицинских показателей".
Как сообщает сайт
20 мая в Жировичах собирались отмечать юбилейные праздники, посвященные монастырю и знаменитой иконе. Подготовка к ним продолжается. Рабочие начали использовать защитные маски.Жировичский православный монастырь до 10 мая закрыли для паломников, сообщает zhirovichi-monastery.by. Отмечается, что это связано не с ситуацией в монастыре, а "с эпидемиологической ситуацией в мире".
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Жировичский православный монастырь до 10 мая закрыли для паломников, сообщает zhirovichi-monastery.by. Отмечается, что это связано не с ситуацией в монастыре, а "с...
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