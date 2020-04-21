Жировичский монастырь до 10 мая закрыли для паломников





Архиепископ Гурий / zhirovichi-monastery.by​Архиепископ Гурий / zhirovichi-monastery.by​







Архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий по-прежнему находится в больнице в Гродно . Его госпитализировали в понедельник, появилась неофициальная информация о подозрении на коронавирус. Новогрудская епархия сообщает во вторник, что у архиепископа пневмония. Он призывает "не поддаваться панике". Состояние архиепископа Гурия стабильное, и врачи говорят об "улучшении медицинских показателей".





gs.by , Минская духовная семинария в Жировичах ушла на двухнедельный карантин. У семинаристов и обитателей монастыря медработники из Слонима брали тесты на коронавирус. Как сообщает сайт, Минская духовная семинария в Жировичах ушла на двухнедельный карантин. У семинаристов и обитателей монастыря медработники из Слонима брали тесты на коронавирус.





20 мая в Жировичах собирались отмечать юбилейные праздники, посвященные монастырю и знаменитой иконе. Подготовка к ним продолжается. Рабочие начали использовать защитные маски.Жировичский православный монастырь до 10 мая закрыли для паломников, сообщает zhirovichi-monastery.by. Отмечается, что это связано не с ситуацией в монастыре, а "с эпидемиологической ситуацией в мире".







