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На предприятиях принимаются строгие меры для нераспространения вируса
21.04.2020 22:34 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTС целью сохранить рабочие коллективы и не допустить остановки производств, на предприятиях принимаются строгие меры для нераспространения вируса. Создают штабы, дезинфицируют транспорт и производственные помещения.
Ужесточают санитарные требования и некоторые столичные торговые центры. Тему продолжит Алексей Потапов.
Привычных очередей в столичном гипермаркете стало на порядок меньше. И все же, несмотря на ситуацию с COVID-19, кассы не пустуют. Люди защищаются как могут, справедливо полагая, что расслабляться пока рано. Улыбок ни одно руководство сейчас у продавцов не потребует. Лучшая вежливость в наше время - скрыть их под масками.
Помимо масок и перчаток - пластиковые щитки. Кассиры походят на лаборантов-вирусологов, ведь минимальной дистанции в метр нет.
На входе: все для дезинфекции рук. Выпечка в упаковке, как и товары на развес. Эти меры не новы, но администрации большинства крупных торговых точек (как и эта) пошли дальше: за правило взяли санобработку корзин. Куда затем отправляются выбранные нами продукты.
К отделам кулинарии столичных ТЦ сейчас внимание повышенное как никогда. Работа со свежей едой - не только в масках и перчатках, но еще в таких вот дополнительных защитных костюмах.
Отстоять рабочую смену в этом конечно непросто, но необходимо, чтобы не останавливать рабочий процесс в самой стратегической (с точки зрения покупателя) сфере.
Меры безопасности на предприятиях
На тропу противоборства с вирусом вышли и предприятия. Дезинфекция по графику - первый пункт плана реагирования. Обработке подлежит транспорт и цеха. В планах поливать еще склады и дороги. Рассказывают: при малейшей угрозе заражения на место выезжает спецгруппа с растворами посерьезнее.
Александр Реутский, начальник отдела по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне ОАО "МТЗ": "Приказом генерального директора созван штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Заседание штаба проводится в режиме видеоконференции. На завод закуплено около 5,5 тонн дезинфицирующих растворов. Более 2,5 тонн жидкого мыла. Ежедневно пошивочный цех шьет марлевые повязки - до 3 тысяч".
А еще наровлянский филиал - 4 тысячи. Это для работников цеха. В остальном все согласно рекомендациям Минздрава. Сохранять дистанцию. При въезде - замер температуры.
Беллегпром: нам важно сохранить рабочие коллективы
И здесь заказов много: фабрики женского белья оперативно переформатировались без ущерба для основного производства. Наряду с кокетливым кружевом - миллионы масок. Чтобы "покрыть" потребность в них, швей обучают по всей стране, готовят резервы. Беллегпром зовет за машинку даже тех, кто временно лишился работы.
Позиция концерна: где производство поскученнее - там в масках. Где посвободнее - по желанию. Впрочем, для столичных такой самоконтроль больше оправдан. Двухмиллионный Минск, даже с вводом новых санитарных правил на производствах, как и при всех сезонных эпидемиях прошлых лет - на передовой. Поэтому в трудовых коллективах напоминают: аккуратность и самоконтроль - негласно сегодня в обязанностях, как говорится, согласно штатному расписанию.
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С целью сохранить рабочие коллективы и не допустить остановки производств, на предприятиях принимаются строгие меры для нераспространения вируса. Создают штабы,...
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