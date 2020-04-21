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На предприятиях принимаются строгие меры для нераспространения вируса

21.04.2020 22:34 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

С целью сохранить рабочие коллективы и не допустить остановки производств, на предприятиях принимаются строгие меры для нераспространения вируса. Создают штабы, дезинфицируют транспорт и производственные помещения. 

Ужесточают санитарные требования и некоторые столичные торговые центры. Тему продолжит Алексей Потапов. 

Привычных очередей в столичном гипермаркете стало на порядок меньше. И все же, несмотря на ситуацию с COVID-19, кассы не пустуют. Люди защищаются как могут, справедливо полагая, что расслабляться пока рано. Улыбок ни одно руководство сейчас у продавцов не потребует. Лучшая вежливость в наше время - скрыть их под масками. 

На предприятиях принимаются строгие меры для нераспространения вируса


Помимо масок и перчаток - пластиковые щитки. Кассиры походят на лаборантов-вирусологов, ведь минимальной дистанции в метр нет. 

На входе: все для дезинфекции рук. Выпечка в упаковке, как и товары на развес. Эти меры не новы, но администрации большинства крупных торговых точек (как и эта) пошли дальше: за правило взяли санобработку корзин. Куда затем отправляются выбранные нами продукты. 

К отделам кулинарии столичных ТЦ сейчас внимание повышенное как никогда. Работа со свежей едой - не только в масках и перчатках, но еще в таких вот дополнительных защитных костюмах. 

Отстоять рабочую смену в этом конечно непросто, но необходимо, чтобы не останавливать рабочий процесс в самой стратегической (с точки зрения покупателя) сфере. 

Меры безопасности на предприятиях


На тропу противоборства с вирусом вышли и предприятия. Дезинфекция по графику - первый пункт плана реагирования. Обработке подлежит транспорт и цеха. В планах поливать еще склады и дороги. Рассказывают: при малейшей угрозе заражения на место выезжает спецгруппа с растворами посерьезнее. 

Александр Реутский, начальник отдела по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне ОАО "МТЗ": "Приказом генерального директора созван штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Заседание штаба проводится в режиме видеоконференции. На завод закуплено около 5,5 тонн дезинфицирующих растворов. Более 2,5 тонн жидкого мыла. Ежедневно пошивочный цех шьет марлевые повязки - до 3 тысяч".

А еще наровлянский филиал - 4 тысячи. Это для работников цеха. В остальном все согласно рекомендациям Минздрава. Сохранять дистанцию. При въезде - замер температуры. 

Беллегпром: нам важно сохранить рабочие коллективы


И здесь заказов много: фабрики женского белья оперативно переформатировались без ущерба для основного производства. Наряду с кокетливым кружевом - миллионы масок. Чтобы "покрыть" потребность в них, швей обучают по всей стране, готовят резервы. Беллегпром зовет за машинку даже тех, кто временно лишился работы.

Позиция концерна: где производство поскученнее - там в масках. Где посвободнее - по желанию. Впрочем, для столичных такой самоконтроль больше оправдан. Двухмиллионный Минск, даже с вводом новых санитарных правил на производствах, как и при всех сезонных эпидемиях прошлых лет - на передовой. Поэтому в трудовых коллективах напоминают: аккуратность и самоконтроль - негласно сегодня в обязанностях, как говорится, согласно штатному расписанию. 

 
Теги: Минск
 
 
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С целью сохранить рабочие коллективы и не допустить остановки производств, на предприятиях принимаются строгие меры для нераспространения вируса. Создают штабы,...
 
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