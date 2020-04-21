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«Мы учли опыт 2009 года, когда был свиной грипп». Директор «Славянки» рассказал, как предприятие переходило на выпуск масок
21.04.2020 23:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Шить защитные средства на бобруйском предприятии «Славянка» многие учились с нуля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои ходовые товары – пальто, платья, куртки, плащи, костюмы – предприятие отложило еще в середине февраля. В то время в Беларуси о коронавирусе только перешептывались.
Дмитрий Анисовец, корреспондент:
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Теймураз Бочоришвили, директор предприятия «Славянка»:
В феврале мы произвели около 1 миллиона масок, в марте – уже 3 миллиона. Конечно, сегодня все предприятие на 100 % выпускает такую необходимую стране продукцию.
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«Мы учли опыт 2009 года, когда был свиной грипп». Директор «Славянки» рассказал, как предприятие переходило на выпуск масок
Новости Беларуси. Шить защитные средства на бобруйском предприятии «Славянка» многие учились с нуля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои ходовые...
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