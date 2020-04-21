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«Мы учли опыт 2009 года, когда был свиной грипп». Директор «Славянки» рассказал, как предприятие переходило на выпуск масок

21.04.2020 23:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Шить защитные средства на бобруйском предприятии «Славянка» многие учились с нуля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои ходовые товары – пальто, платья, куртки, плащи, костюмы – предприятие отложило еще в середине февраля. В то время в Беларуси о коронавирусе только перешептывались.

«Мы учли опыт 2009 года, когда был свиной грипп». Директор «Славянки» рассказал, как предприятие переходило на выпуск масок

Дмитрий Анисовец, корреспондент:
Именно тогда белорусские маркетологи смекнули, изучили ситуацию и в корне пересмотрели производство. Да, рискованно. Но в нынешнее время выбирать не приходится – все или ничего.

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«Мы учли опыт 2009 года, когда был свиной грипп». Директор «Славянки» рассказал, как предприятие переходило на выпуск масок

«Мы учли опыт 2009 года, когда был свиной грипп». Директор «Славянки» рассказал, как предприятие переходило на выпуск масок

«Мы учли опыт 2009 года, когда был свиной грипп». Директор «Славянки» рассказал, как предприятие переходило на выпуск масок

Теймураз Бочоришвили, директор предприятия «Славянка»:
В феврале было принято решение о перестройке предприятия на производство защитных масок. Это произошло очень быстро. Мы учли опыт 2009 года, когда был свиной грипп и необходимо было очень быстро удовлетворить возросший ажиотажный спрос.

В феврале мы произвели около 1 миллиона масок, в марте – уже 3 миллиона. Конечно, сегодня все предприятие на 100 % выпускает такую необходимую стране продукцию.

Напомним, 21 апреля Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Бобруйск.

«Мы учли опыт 2009 года, когда был свиной грипп». Директор «Славянки» рассказал, как предприятие переходило на выпуск масок

Люди в материале: Дмитрий Анисовец, Теймураз Бочоришвили

 
 
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Новости Беларуси. Шить защитные средства на бобруйском предприятии «Славянка» многие учились с нуля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои ходовые...
 
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