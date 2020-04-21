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Супруга Дмитрия Мелешко рассказала о его симптомах при коронавирусе
22.04.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Супруга хоккеиста Дмитрия Мелешко Надежда рассказала на своей
«Пару дней была невысокая температура, потом вроде стало легче, радовались, думали вернется домой. На следующий день вечером поднялась температура до 37,8 и пропало обоняние — первый симптом коронавируса.
Она также подтвердила, что при первых же симптомах Дмитрий изолировался, чтобы обезопасить семью. Сейчас он находится в больнице.
Напомним, что пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт сегодня
Мелешко провел 372 матча в КХЛ за минское «Динамо», набрав 105 (52+53) очков. Он девять раз играл за сборную Беларуси на чемпионатах мира, выступал за национальную команду на Олимпиаде-2010.
Завершил карьеру в 2017 году.
Сейчас Дмитрий Мелешко выступает за команду президента в любительских республиканских соревнованиях. Играл он и в финальных матчах, где команда во главе с Александром Лукашенко
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Супруга хоккеиста Дмитрия Мелешко Надежда рассказала на своей странице в Instagram о симптомах своего мужа, у которого сегодня обнаружили коронавирус.
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