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На помощь медикам приходят всё больше предприятий, компаний и просто небезразличных людей
21.04.2020 22:36 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Сотни предприятий, частных компаний и просто небезразличных людей в Беларуси оказывают самую разную помощь сотрудникам больниц, где принимают пациентов с коронавирусом. Добровольцы как могут поддерживают медперсонал: производят и доставляют средства защиты, а также готовят вкусные обеды для врачей и медсестер.
Очередной транш гуманитарной помощи для системы здравоохранения. Привезли спецсредства, которых сегодня много не бывает. Склады Минздрава не успевают заполнять – их тут же опустошают представители больниц и везут на передовую, где идет война с коронавирусом. .
В настоящее время в связи с эпидемией тяжело приходится не тем, кто сидит дома. А врачам, болеющим, представителям малого и среднего бизнеса. Как раз в такое время проявляется характер и находится место для благородного поступка.
Вообще-то милосердием принято заниматься тихо. Не афишировать это. Но сейчас настала та ситуация, когда о благотворительности нужно говорить и говорить громко, чтобы призвать к этому других людей.
Команда WEB-дизайнеров присоединилась ко всеобщей борьбе с инфекцией. Самостоятельно наладили поиск и прямую доставку врачам средств индивидуальной защиты и медицинской техники, необходимых сейчас.
Свой способ быть полезными в условиях пандемии разработал программисты Никита. Его онлайн-сервис позволяет пользователям через Интернет узнать свою группу риска и вероятность заражения COVID-19.
Сразу несколько десятков частных компаний и просто небезразличных людей присоединились к благотворительности и перевели средства на спецсчет Минздрава. На данный момент сумма пожертвований достигла пяти миллионов рублей и продолжает расти.
Мобильные операторы обеспечивают медиков смартфонами и бесплатной рабочей связью. Гостиницы отдают в распоряжение врачей свои номера. А таксисты их безвозмездно перевозят до места работы. Ради доброго дела фабрики перепрофилируются в пошивочные масок и комбинезонов, рестораны и фермеры занимаются доставкой еды.
Вот уже неделю агрокомбинат «Заря» угощает горячими обедами медиков могилёвской больницы №1. Готовят исключительно из собственной продукции (у предприятия есть птицефабрика, свинокомплекс и фермы), овощами для салатов снабжают коллеги с соседнего хозяйства.
Каждый день ровно в 11.45 машина отъезжает от стен столовой, чтобы к обеду доставить 100 горячих комплексов в больницу. В начале апреля клинику перепрофилировали для лечения больных с коронавирусом: все 10 отделений – от родильного до хирургии. Единовременно здесь готовы принять 300 пациентов, а если надо, включить резервы – плюс 150 коек. Пока такой необходимости нет. Тем не менее доктора и медсестры каждый день в контакте с пациентами, и порой даже просто подумать про обед не хватает времени.
Кто-то шьет маски, кто-то готовит обеды или помогает материально. Поддержать можно даже своим талантом. Учащиеся и педагоги Могилевской гимназии-колледжа искусств имени Глебова организовали благотворительную акцию, подарив медработникам «Музыку добра».
Врачи, медсестры, санитары, водители неотложек. Они сейчас на смене и в эту самую минуту помогают кому-то победить болезнь и быстрее встать на ноги. Медики чувствуют поддержку людей, именно она помогает работать на пределе возможностей и никогда не сдаваться.
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Сотни предприятий, частных компаний и просто небезразличных людей в Беларуси оказывают самую разную помощь сотрудникам больниц, где принимают пациентов с...
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