На помощь медикам приходят всё больше предприятий, компаний и просто небезразличных людей

Источник материала: ОНТ

Сотни предприятий, частных компаний и просто небезразличных людей в Беларуси оказывают самую разную помощь сотрудникам больниц, где принимают пациентов с коронавирусом. Добровольцы как могут поддерживают медперсонал: производят и доставляют средства защиты, а также готовят вкусные обеды для врачей и медсестер.

Очередной транш гуманитарной помощи для системы здравоохранения. Привезли спецсредства, которых сегодня много не бывает. Склады Минздрава не успевают заполнять – их тут же опустошают представители больниц и везут на передовую, где идет война с коронавирусом. .

В настоящее время в связи с эпидемией тяжело приходится не тем, кто сидит дома. А врачам, болеющим, представителям малого и среднего бизнеса. Как раз в такое время проявляется характер и находится место для благородного поступка.

Вообще-то милосердием принято заниматься тихо. Не афишировать это. Но сейчас настала та ситуация, когда о благотворительности нужно говорить и говорить громко, чтобы призвать к этому других людей.

Команда WEB-дизайнеров присоединилась ко всеобщей борьбе с инфекцией. Самостоятельно наладили поиск и прямую доставку врачам средств индивидуальной защиты и медицинской техники, необходимых сейчас.

Глеб Стук, заместитель директора студии WEB-дизайна: «Мы уже на протяжении двух недель занимаемся помощью медицинским учреждениям не только городу Минску, но и Республике Беларусь. Начинали с детской инфекционной больницы. Они нам сказали, что у них не хватает средств индивидуальной защиты – респираторов, масок, халатов. Мы по возможности все это для них находим. Что-то сами, что-то с помощью спонсоров, ну и, соответственно, стараемся их заказы удовлетворять».

Александр Бич, главный врач Городской гинекологической больницы г. Минска: «Сегодня мы оказались в такой сложной ситуации, и все медицинские работники, я думаю, не только Минска, всего нашего государства, они признательны всем тем, кто откликнулся на вот эту беду и на сегодняшний день оказывает благотворительную помощь. Не имеет значения, какая она – маленькая, большая – это всеобщее участие в том, что произошло, в ликвидации этих последствий, которые приносит коронавирус».

Свой способ быть полезными в условиях пандемии разработал программисты Никита. Его онлайн-сервис позволяет пользователям через Интернет узнать свою группу риска и вероятность заражения COVID-19.

Никита Каешко, сооснователь сервиса для онлайн-диагностики симптомов коронавируса: «Человек просто регистрируется в системе, назначает возраст, рассказывает о своих хронических заболеваниях и симптомах, и дальше система предлагает принят соответствующие меры: обратиться к врачу незамедлительно или просто сидеть дома, ничего не делать потому, что группа риска маленькая, низкая, или же мониторить симптомы на ежедневной основе через наше приложение каждый день».

Сразу несколько десятков частных компаний и просто небезразличных людей присоединились к благотворительности и перевели средства на спецсчет Минздрава. На данный момент сумма пожертвований достигла пяти миллионов рублей и продолжает расти.

Олег Кондратенко, директор IT-компании: «Мы считаем, что любая компания, любой бизнес в нашей стране в зависимости от размера и своих возможностей должен помочь. Сколько, каждый пусть решает сам. 50 рублей, 100 или 200 – это не имеет значения. Для того, чтобы поддержать в трудный момент тех людей, которые нас защищают. Большое спасибо, любимые медики, мы вас очень ценим, мы знаем, что вы за нас боретесь, и мы сделаем все, что в наших силах для того, чтобы вам было легче».

Мобильные операторы обеспечивают медиков смартфонами и бесплатной рабочей связью. Гостиницы отдают в распоряжение врачей свои номера. А таксисты их безвозмездно перевозят до места работы. Ради доброго дела фабрики перепрофилируются в пошивочные масок и комбинезонов, рестораны и фермеры занимаются доставкой еды.

Вот уже неделю агрокомбинат «Заря» угощает горячими обедами медиков могилёвской больницы №1. Готовят исключительно из собственной продукции (у предприятия есть птицефабрика, свинокомплекс и фермы), овощами для салатов снабжают коллеги с соседнего хозяйства.

Екатерина Заровская, генеральный директор агрокомбината «Заря»: «Пользуясь тем, что у нас есть свободная минутка от наших посевных дел, потому что они у нас подошли к завершению, мы решили, что наши работники столовой могут помочь приготовлением обедов для медиков, чтобы облегчить им работу на сегодняшний день».

Каждый день ровно в 11.45 машина отъезжает от стен столовой, чтобы к обеду доставить 100 горячих комплексов в больницу. В начале апреля клинику перепрофилировали для лечения больных с коронавирусом: все 10 отделений – от родильного до хирургии. Единовременно здесь готовы принять 300 пациентов, а если надо, включить резервы – плюс 150 коек. Пока такой необходимости нет. Тем не менее доктора и медсестры каждый день в контакте с пациентами, и порой даже просто подумать про обед не хватает времени.

Ирина Суровец, председатель профсоюзного комитета Могилёвской больницы №1: «Конечно, мы очень благодарны агрокомбинату за то, что они доставляют нам вкусные, теплые обеды. Сотрудники с нетерпением ждут их. Тем, кто сегодня работает на передовой в условиях оказания медицинской помощи, конечно, очень важна забота всех наших граждан о том, что их знают, помнят, любят».

Кто-то шьет маски, кто-то готовит обеды или помогает материально. Поддержать можно даже своим талантом. Учащиеся и педагоги Могилевской гимназии-колледжа искусств имени Глебова организовали благотворительную акцию, подарив медработникам «Музыку добра».

Врачи, медсестры, санитары, водители неотложек. Они сейчас на смене и в эту самую минуту помогают кому-то победить болезнь и быстрее встать на ноги. Медики чувствуют поддержку людей, именно она помогает работать на пределе возможностей и никогда не сдаваться.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram