У Владимира Япринцева коронавирус

Источник материала: Tut.by

Член исполкома Международной федерации самбо Владимир Япринцев находится в палате интенсивной терапии с диагнозом «двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусом COVID-19».

— Мне вроде бы полегчало, врач разрешил мне делать небольшую гимнастику. Хочу, чтобы мы с вами делились "фишками" в непростое время для нас, — сказал он. После этого Владимир показал несколько упражнений, которые позволяют сохранять физическую форму в условиях самоизоляции, и призвал делиться советами других спортсменов.

Япринцев принял участие в спортивной онлайн-эстафете On A Wave Stay Live, которая стартовала 14 апреля, передает tribuna.com. Ее суть заключается в том, что известные популярные спортсмены неформально и сообща тренируют онлайн всех желающих в разных странах мира, символически передавая им таким образом эстафету здоровья и взаимоподдержки. В финале эстафеты, через месяц после ее старта, состоятся и первые международные соревнования в условиях самоизоляции.

— Повышенный интерес международного сообщества к эстафете On A Wave Stay Live объясняется простотой и ясностью идеи гуманитарной акции — организованно привлечь во всем мире максимальное количество людей разных возрастов к регулярным и контролируемым физическим тренировкам. В противном случае снижение подвижности или непродуктивная физическая активность приводят к общему ослаблению организма и, как следствие, ослаблению иммунитета самоизолировавшихся.

Первостепенная задача присоединившихся к эстафете заключается не только в том, чтобы выиграть ее в составе своей национальной команды или получить международную известность, заработав большую популярность в социальных сетях. Но и в том, чтобы быть ответственным за самого себя, за своих близких. Предотвратить дальнейшее распространение не только COVID-19, но и других инфекций в будущем.

— Я хочу сказать, что каждый из нас выстоит перед любыми угрозами, только сплотившись вместе со всем миром, — сказал Япринцев.