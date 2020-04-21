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У Владимира Япринцева коронавирус
22.04.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Член исполкома Международной федерации самбо Владимир Япринцев находится в палате интенсивной терапии с диагнозом «двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусом COVID-19».
— Мне вроде бы полегчало, врач разрешил мне делать небольшую гимнастику. Хочу, чтобы мы с вами делились "фишками" в непростое время для нас, — сказал он. После этого Владимир показал несколько упражнений, которые позволяют сохранять физическую форму в условиях самоизоляции, и призвал делиться советами других спортсменов.
Япринцев принял участие в спортивной онлайн-эстафете On A Wave Stay Live, которая стартовала 14 апреля,
— Повышенный интерес международного сообщества к эстафете On A Wave Stay Live объясняется простотой и ясностью идеи гуманитарной акции — организованно привлечь во всем мире максимальное количество людей разных возрастов к регулярным и контролируемым физическим тренировкам. В противном случае снижение подвижности или непродуктивная физическая активность приводят к общему ослаблению организма и, как следствие, ослаблению иммунитета самоизолировавшихся.
Первостепенная задача присоединившихся к эстафете заключается не только в том, чтобы выиграть ее в составе своей национальной команды или получить международную известность, заработав большую популярность в социальных сетях. Но и в том, чтобы быть ответственным за самого себя, за своих близких. Предотвратить дальнейшее распространение не только COVID-19, но и других инфекций в будущем.
— Я хочу сказать, что каждый из нас выстоит перед любыми угрозами, только сплотившись вместе со всем миром, — сказал Япринцев.
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