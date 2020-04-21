|
Надежда Мелешко о муже: «Пару дней была невысокая температура, потом вроде стало легче. На следующий день поднялась до 37,8 и пропало обоняние»
21.04.2020 22:44 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Супруга хоккеиста Дмитрий
«Пора и мне сказать пару слов, чтобы прекратились бесконечные сообщения в direct... Да, у моего мужа коронавирус. Почему-то в СМИ об этом стали писать, когда он еще не знал результата анализа. Сейчас он находится в больнице. В целях моей безопасности он стал жить отдельно уже давно, когда почувствовал слабость.
Пару дней была невысокая температура, потом вроде стало легче, радовались, думали вернется домой. На следующий день вечером поднялась температура до 37,8 и пропало обоняние. Пропажа обоняния – первый симптом короновируса.
Мы с детьми чувствуем себя хорошо, сегодня сдали анализ на COVID-19, ждем результат...⠀
Будут ли у меня продолжаться химиотерапии – большой вопрос. Страшно ли мне? Думаю, даже не вопрос», – написала
Отметим, что 11 апреля в одной команде с
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)