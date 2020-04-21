Цены на нефть опять рухнули. Что происходит? Беларусь затоварит хранилища?

Источник материала: Виртуальный Брест

На нефтяном рынке опять случился «апокалипсис». Фьючерсы на американскую нефть WTI достигли отрицательного значения. Цены на российскую нефть Urals обновили двадцатилетний минимум. Беларуси, которая в апреле возобновила импорт сырья из РФ в большом количестве после трехмесячного перерыва, это может быть на руку.





Почему дешевеет нефть?

Все началось в понедельник, 20 апреля, когда цена на майский фьючерс американского сорта WTI упала на 315,87%, до минус 39,44 доллара за баррель. Это означает, что поставщики готовы платить покупателям, чтобы те забрали нефть. Дело в том, что мощности нефтехранилищ иссякают, танкеры уже зафрахтованы, и трейдеры ищут, куда им сгружать сырье. К тому же майский фьючерс WTI истекал 21 апреля.

Во вторник повышенная волатильность на нефтяном рынке сохранилась. Европейский североморский эталон нефти Brent и его российский «товарищ» Urals повторили динамику WTI. Июньский фьючерс на Brent подешевел более чем на 25% до 20,7 доллара за баррель. Цена Urals в течение дня колебалась в диапазоне 7−9,5 доллара за баррель, следует из данных Revinitiv и ценового агентства Argus. В последний раз так дешево российская нефть стоила в декабре 1998 года.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не придавать ситуации на нефтяном рынке «апокалиптическую окраску» и назвал ее «чисто торговым моментом». Он имел ввиду, что фьючерсы — это бумажный рынок, то есть торговля производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью. Котировки на июнь и последующие месяцы на Brent и WTI существенно выше.

Цены на все сорта нефти рушатся на фоне продления карантинных мер многими странами, в том числе Францией, а также в связи с тем, что сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти вступит в силу только в мае и есть большие сомнения в эффективности ее выполнения, говорит РБК старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. «Рынок нефти затоварен, хранилища практически переполнены», — перечисляет он.

В апреле 23 страны — участницы пакта ОПЕК+ договорились о снижении глобальной нефтедобычи на 9,7 миллиона баррелей с мая по июнь в борьбе с беспрецедентным переизбытком сырья на фоне пандемии коронавируса . Общее сокращение глобального предложения нефти на рынке совместно со странами, входящими в G20, такими как США, Канада, Норвегия, может составить 15−20 миллионов баррелей в сутки.

Первое время это давало надежду на то, что цены на нефть стабилизируются, однако на прошлой неделе Управление энергетической информации (EIA) сообщило о рекордном росте запасов нефти в США — на 19 миллионов баррелей, заложив основу краха рынка в минувший понедельник, пишет Reuters.

На фоне глобального дисбаланса на рынке нефтяные цены, скорее всего, продолжат падение, прогнозирует аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. По его словам, емкость нефтяных хранилищ на исходе, но окончательно они могут быть заполнены только в мае, что спровоцирует новый обвал котировок.

Новые сокращения ОПЕК+ вряд ли поддержат цены на нефть, а котировки начнут расти, как только будут сняты карантинные ограничения и экономики затронутых пандемией стран начнут восстанавливаться, считает Полищук.

Что от этого Беларуси?

В начале апреля Александр Лукашенко поручил создать запасы нефтепродуктов в условиях низких цен на нефть.

Фото: minsk-region.gov.by

— На непредвиденные случаи необходимо создавать серьезный запас сырья, как нефти, так и топлива, который позволит не нарушать работу отраслей и не прерывать технологические процессы, — заявил Лукашенко и дал задание «купить нефтепродукты и заполнить хранилища».

На днях высокопоставленные чиновники оценили готовность нефтебазы «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» в Фаниполе к формированию стратегического запаса нефти и нефтепродуктов. Здесь находится один из самых крупных складов хранения топлива в стране, сообщает пресс-служба Миноблисполкома. В 2018 году мощность резервуарного парка была увеличена на 30%. А в январе 2019 года произошло другое знаменательное событие: был запущен нефтепродуктопровод, который позволяет поставлять дизельное топливо и бензин от новополоцкого «Нафтана» до базы в Фаниполе.

В концерне «Белнефтехим» не стали говорить, сколько сырья уже удалось закупить, лишь сообщили, что «ведется работа в рамках задачи по приобретению 2 млн тонн нефти». Ранее белорусские власти хотели купить весь этот объем в России.

При этом российская компания «Транснефть» (оператор нефтепровода «Дружба») во вторник сообщила о планах поставки в Беларусь в апреле 1,5 млн тонн нефти, рассказал Интерфаксу пресс-секретарь компании Игорь Демин. По его информации, «на сегодня оформлено поручений на 1,28 млн тонн». Небольшие партии российской нефти поставляются в Беларусь еще по железной дороге.

В апреле Беларусь также купила два танкера нефти (170 тыс. тонн) у альтернативных поставщиков через порты Одесса и Клайпеда. Плюс к этому до сих пор не возобновлен экспорт белорусской нефти. А это еще около 130−140 тыс. тонн в общую корзину.

Что касается планов на май, то «Белнефтехим» находится «в процессе планирования». «Сейчас идет оценка ситуации, прорабатываются варианты, исходя из потребностей заводов», — сказал TUT.BY пресс-секретарь концерна Александр Тищенко. При этом он подтвердил намерение продолжить покупку нефти у альтернативных поставщиков.

В этом смысле интересна следующая информация. Госоператор украинских нефтепроводов «Укртранснафта» приобрел у Socar Trading, торгового подразделения Госнефтекомпании Азербайджана, две партии нефти объемом около 170 тыс. тонн, сообщили Argus участники рынка. Сырье поступит на терминал госкомпании в Южном (Одесский район) для закачки в систему нефтепроводов Украины. «Укртранснафта» закупила нефть для собственных технологических потребностей, однако в случае роста цен на сырье объемы могут быть предложены на рынке, сообщил источник в компании. В марте-апреле Белорусская нефтяная компания ввезла через терминал в Южном более 350 тыс. тонн азербайджанской и российской нефти, которая по трубопроводу Одесса — Броды и Броды — Мозырь была направлена на Мозырский НПЗ.