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В «Панораме» не сообщили о том, что член команды президента Беларуси Мелешко заразился коронавирусом
21.04.2020 22:56 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня на
Отметим, что в передаче не сообщили о том, что член команды президента Беларуси Дмитрий
Напомним, что 11 апреля
Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 21 апреля – более 2,5 миллионов случаев. Более 659 тысяч пациентов выздоровели, летальных исходов – более 171 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 6723 случая заражения коронавирусом. 577 человек выздоровели, 55 умерли.
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В «Панораме» не сообщили о том, что член команды президента Беларуси Мелешко заразился коронавирусом
Сегодня на «Беларусь 1» вышел очередной выпуск новостной программы «Панорама».
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