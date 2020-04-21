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В «Панораме» не сообщили о том, что член команды президента Беларуси Мелешко заразился коронавирусом

21.04.2020 22:56 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня на «Беларусь 1» вышел очередной выпуск новостной программы «Панорама».

Отметим, что в передаче не сообщили о том, что член команды президента Беларуси Дмитрий Мелешко заразился коронавирусом.

Напомним, что 11 апреля Мелешко принимал участие в финале республиканских соревнований среди любительских команд на призы «Президентского спортивного клуба». В игре принимали участие президент Беларуси Александр Лукашенко и его сын Николай Лукашенко.

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 21 апреля – более 2,5 миллионов случаев. Более 659 тысяч пациентов выздоровели, летальных исходов – более 171 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 6723 случая заражения коронавирусом. 577 человек выздоровели, 55 умерли.

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Сегодня на «Беларусь 1» вышел очередной выпуск новостной программы «Панорама».
 
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