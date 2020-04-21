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«Работы очень много. Люди могут приходить в 4 утра». Белорусские швеи рассказали, как отшивают тысячи масок
21.04.2020 23:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На бобруйском предприятии «Славянка» поначалу пошивом средств защиты занимались всего две бригады, сейчас все шесть цехов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очевидно – продукция востребована, логично – зарплаты подросли. Говорят, доходы швей (а их сейчас более тысячи) выросли втрое.
Лилия Кардымон, начальник швейного цеха предприятия «Славянка»:
Да, работа трудная, кропотливая и требует усидчивости и терпения. Предприятие производит 200 тысяч масок в день. А начинали с 20 тысяч. Часть отправляют по больницам, часть – по аптекам. Оборудование перенастроили буквально за полсмены. Приноровились к непростым условиям и даже свои лайфхаки, чтобы было полегче, разработали.
Делаем вот такие подручные средства для того, чтобы как-то усовершенствовать и ускорить процесс выпуска масок. Вот, сложили, застрочила один срез, перевернула, застрочила второй. Получается вот такая заготовочка.
Следующая работница вкладывает резинку, отстрачивает ее со всех сторон. Потом чистят, комплектуют и отдают контролерам на проверку.
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Когда запускали новое производство, с заказами справлялись сами. Но спрос вырос, рук стало не хватать. В ход пошел аутсорсинг. С десяток сторонних предприятий сейчас работают подрядчиками швейной фабрики. Крой, комплектация, технологии соблюдаются строго. Помогают и студенты.
Ангелина Ермалинская, студентка Бобруйского государственного технологического колледжа:
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«Работы очень много. Люди могут приходить в 4 утра». Белорусские швеи рассказали, как отшивают тысячи масок
Новости Беларуси. На бобруйском предприятии «Славянка» поначалу пошивом средств защиты занимались всего две бригады, сейчас все шесть цехов, сообщили в программе...
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