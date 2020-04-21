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О коронавирусе, организации учёбы в школе и делах в сельском хозяйстве. Все темы визита Президента в Бобруйск
21.04.2020 23:32 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 21 апреля Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Бобруйск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главу государства встречали на швейном предприятии «Славянка». Здесь с февраля полностью перестроили работу и наладили производство масок, халатов и других очень нужных сейчас средств защиты.
Напомним, полторы-две недели назад правительству были даны жесткие поручения – удовлетворить массовый спрос на эту продукцию. Все это время за процессом постоянно следили ответственные высшие должностные лица. Кадры посещения предприятий главой Администрации, председателем Совета Республики, госсекретарем Совбеза видела вся страна.
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Отметим, сам Александр Лукашенко тоже обещал посетить одно из таких производств. Сегодня очевидно: есть вопросы, которые наш Президент держит на личном контроле. И вот как решается один из них, как раз в Бобруйске и показали главе государства.
Швея Елена Колесникович на бобруйской «Славянке» вот уже 15-й год. Примером в свое время стала мама Галина Сушко. В ее трудовой книжке – без малого 40 лет стажа. Про работу в режиме «лайт» здесь давно забыли: график смены – 12 часов, вместо положенных 8. В субботу тоже приходят. А что поделать!? Время нынче такое.
Елена Колесникович, швея предприятия «Славянка»:
Галина Сушко, швея предприятия «Славянка»:
То, что Президент посетит масочное производство, ни для кого не было секретом. На прошлой неделе он говорил об этом публично и давал соответствующие поручения правительству: обеспечить возросший спрос на средства защиты.
Процесс постоянно контролировали ответственные высшие должностные лица. Кадры посещения предприятий главой Администрации, председателем Совета Республики, госсекретарем Совбеза видела вся страна.
Президент также обещал посетить одно из предприятий. Безусловно, это самый эффективный контроль. И вот сегодня в Бобруйске проверил, как налажено производство самого необходимого для врачей, больниц, населения.
Результат налицо. На предприятиях заговорили об излишках. Но прежде, чем погрузиться в достижения и объемы «Славянки» и Беллегпрома, Александр Лукашенко по прилету поинтересовался у губернатора области положением дел в сельском хозяйстве. Особое внимание он обратил на возделывание гречихи.
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О коронавирусе, организации учёбы в школе и делах в сельском хозяйстве. Все темы визита Президента в Бобруйск
Новости Беларуси. 21 апреля Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Бобруйск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главу государства встречали на...
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