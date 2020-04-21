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Сборная Беларуси по пляжному футболу проведет учебно-тренировочный сбор в Минске с 29 апреля по 5 мая

22.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сборная Беларуси по пляжному футболу проведет учебно-тренировочный сбор в Минске с 29 апреля по 5 мая на СОК «Олимпийский».

Для участия в УТС вызваны 15 человек, среди которых все игроки национальной команды, а также Данила Сокол и Евгений Новиков.

«К каждому игроку и представителю тренерского штаба по прибытию будут применены все необходимые медицинские процедуры. При обнаружении температуры, других симптомов простудных или иных заболеваний участник к тренировочному сбору допущен не будет», – сообщает пресс-служба федерации пляжного футбола.

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 21 апреля – более 2,5 миллионов случаев. Более 659 тысяч пациентов выздоровели, летальных исходов – более 171 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 6723 случая заражения коронавирусом. 577 человек выздоровели, 55 умерли.

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Теги: Минск
 
 
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Сборная Беларуси по пляжному футболу проведет учебно-тренировочный сбор в Минске с 29 апреля по 5 мая на СОК «Олимпийский».
 
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