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Беларусь в качестве благодарности за гуманитарную помощь отправила двум странам тракторы

22.04.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь в качестве благодарности отправляет свою продукцию странам, которые присылают гуманитарную помощь. Об этом рассказал президент Александр Лукашенко во время посещения фабрики «Славянка» 21 апреля.


Фото: Алексей Смык

Александр Лукашенко выразил благодарность всем странам, которые поддерживают Беларусь и присылают гуманитарную помощь, иногда даже не спрашивая, как это сделал Узбекистан, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент заявил, что белорусская сторона не оставляет такие жесты без ответа и отправляет обратным рейсом в качестве благодарности свою продукцию. Так, в Китай и Узбекистан отправили тракторы «Беларус».

12 апреля в Беларусь прибыл самолет из Узбекистана, на борту которого были защитные маски и антисептики. 17 апреля в Минск из Китая прибыл второй самолет с гуманитарной помощью для борьбы с коронавирусом.

В конце января этого года, в разгар эпидемии коронавируса в Китае, Беларусь отправила туда два самолета с помощью. В Китай доставили тогда лекарства, маски, халаты, перчатки, средства дезинфекции и так далее.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент заявил, что белорусская сторона не оставляет такие жесты без ответа и отправляет обратным рейсом в качестве благодарности свою продукцию.
 
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