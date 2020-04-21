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Беларусь в качестве благодарности за гуманитарную помощь отправила двум странам тракторы
22.04.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь в качестве благодарности отправляет свою продукцию странам, которые присылают гуманитарную помощь. Об этом рассказал президент Александр Лукашенко во время
Александр Лукашенко выразил благодарность всем странам, которые поддерживают Беларусь и присылают гуманитарную помощь, иногда даже не спрашивая, как это сделал Узбекистан,
Президент заявил, что белорусская сторона не оставляет такие жесты без ответа и отправляет обратным рейсом в качестве благодарности свою продукцию. Так, в Китай и Узбекистан отправили тракторы «Беларус».
12 апреля в Беларусь прибыл
В конце января этого года, в разгар эпидемии коронавируса в Китае,
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Президент заявил, что белорусская сторона не оставляет такие жесты без ответа и отправляет обратным рейсом в качестве благодарности свою продукцию.
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