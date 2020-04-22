«Цены уже достигли «дна». В Болгарии люди дистанционно покупают недвижимость для инвестиций

Источник материала: realt.by

Зарубежные рынки недвижимости сейчас в буквальном смысле замерли — карантин, введенный во многих странах, парализовал работу риэлтерских компаний. По словам сотрудников агентств недвижимости в Болгарии , сейчас количество сделок для местных жителей упало до нуля, а цены достигли своего дна. Что будет дальше? Международная платформа недвижимости Realting.com поговорила с управляющей агентством недвижимости «ОАЗИС» Дарьей Борзовой.

«Именно сейчас ценообразование наиболее адекватно, и есть даже небольшой рост цен»

— С чем связаны изменения на рынке недвижимости Болгарии? Только ли виной всему коронавирус или есть какие-либо еще факторы?

— В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Болгарии введен карантин, и передвигаться из одного региона в другой без веской причины нельзя. Поэтому количество показов квартир для местных граждан сейчас снизилось до нуля, — рассказала Дарья Борзова. — Все сделки, которые только возможно, мы завершили. Часть процессов пришлось «заморозить» из-за закрытия границ. Однако это не значит, что работа всех агентств недвижимости остановилась. Например, к нам постоянно приходят дистанционные запросы на покупку объектов недвижимости. В последнее время такие запросы отличаются подробностью и четкой структурой — клиенты знают, чего они хотят. С учетом всех требований мы подыскиваем нужный объект и проводим онлайн-показы для потенциальных покупателей из разных стран.

Все наши клиенты сейчас — это инвесторы, желающие сохранить часть своих сбережений в «твердых» активах. Именно поэтому люди более активно стали интересоваться объектами с возможностью оплаты в рассрочку, особенно с первоначальным взносом в 30—50% от стоимости.

На данный момент можно сказать, что рынок недвижимости Болгарии уже достиг своего дна, и в последнее время мы наблюдаем стабильный маленький прирост цен. При этом, на мой взгляд, именно сейчас ценообразование наиболее адекватно — стоимость каждого объекта недвижимости определена с учетом спроса и ценности этого объекта. Коронавирус исключил праздное любопытство — сейчас есть только четкий и точный запрос.

Еще один интересный нюанс — стало намного меньше запросов на переезд в Болгарию на ПМЖ. Все больше клиенты хотят приобрести недвижимость для собственного отдыха летом и сдачи в аренду в остальное время года. Многие понимают, что такие объекты недвижимости — выгодная инвестиция на будущее, ведь «сезона» у нас в этом году уже, скорее всего, не будет. Как, впрочем, и везде.