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«Цены уже достигли «дна». В Болгарии люди дистанционно покупают недвижимость для инвестиций

22.04.2020 08:02 — Новости о Коронавирусе | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Зарубежные рынки недвижимости сейчас в буквальном смысле замерли — карантин, введенный во многих странах, парализовал работу риэлтерских компаний. По словам сотрудников агентств недвижимости в Болгарии, сейчас количество сделок для местных жителей упало до нуля, а цены достигли своего дна. Что будет дальше? Международная платформа недвижимости Realting.com поговорила с управляющей агентством недвижимости «ОАЗИС» Дарьей Борзовой.

«Цены уже достигли «дна». В Болгарии люди дистанционно покупают недвижимость для инвестиций

«Именно сейчас ценообразование наиболее адекватно, и есть даже небольшой рост цен»

— С чем связаны изменения на рынке недвижимости Болгарии? Только ли виной всему коронавирус или есть какие-либо еще факторы?

— В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Болгарии введен карантин, и передвигаться из одного региона в другой без веской причины нельзя. Поэтому количество показов квартир для местных граждан сейчас снизилось до нуля, — рассказала Дарья Борзова. — Все сделки, которые только возможно, мы завершили. Часть процессов пришлось «заморозить» из-за закрытия границ. Однако это не значит, что работа всех агентств недвижимости остановилась. Например, к нам постоянно приходят дистанционные запросы на покупку объектов недвижимости. В последнее время такие запросы отличаются подробностью и четкой структурой — клиенты знают, чего они хотят. С учетом всех требований мы подыскиваем нужный объект и проводим онлайн-показы для потенциальных покупателей из разных стран.  

Все наши клиенты сейчас — это инвесторы, желающие сохранить часть своих сбережений в «твердых» активах. Именно поэтому люди более активно стали интересоваться объектами с возможностью оплаты в рассрочку, особенно с первоначальным взносом в 30—50% от стоимости.

На данный момент можно сказать, что рынок недвижимости Болгарии уже достиг своего дна, и в последнее время мы наблюдаем стабильный маленький прирост цен. При этом, на мой взгляд, именно сейчас ценообразование наиболее адекватно — стоимость каждого объекта недвижимости определена с учетом спроса и ценности этого объекта. Коронавирус исключил праздное любопытство — сейчас есть только четкий и точный запрос.  

Еще один интересный нюанс — стало намного меньше запросов на переезд в Болгарию на ПМЖ. Все больше клиенты хотят приобрести недвижимость для собственного отдыха летом и сдачи в аренду в остальное время года. Многие понимают, что такие объекты недвижимости — выгодная инвестиция на будущее, ведь «сезона» у нас в этом году уже, скорее всего, не будет. Как, впрочем, и везде.

«Цены уже достигли «дна». В Болгарии люди дистанционно покупают недвижимость для инвестиций

Насколько охотно собственники недвижимости идут на уступки покупателям? Нужно ли это делать сейчас, на ваш взгляд?

— Вторичный рынок недвижимости — это, в первую очередь, работа с людьми: с одной стороны продавец с другой — покупатель. Один хочет продать подороже, второй — купить подешевле. И ранее у нас были случаи, когда скидку дают чуть ли не на 15% от стоимости, а бывали, когда и сумма в 100 евро становилась краеугольным моментом в переговорах. Задача агентства недвижимости в такой ситуации — найти компромисс.

Сейчас рынок недвижимости благоприятствует покупателю с реальными деньгами. В продаже есть большое количество объектов недвижимости по сниженным ценам, владельцы некоторых готовы к продуктивным переговорам. Например, квартира с одной спальней и гостиной в ЖК «Святой Влас» в Амфоре со всей мебелью и техникой выставлена на продажу за €31,2 тысячи. И это недвижимость в 70 метрах от моря. Если хочется квартиру с видом на море, то есть вариант в Центер Несебра за €59,5 тысячи.

«Цены уже достигли «дна». В Болгарии люди дистанционно покупают недвижимость для инвестиций

— Что бы вы посоветовали делать покупателю и продавцу объекта недвижимости сейчас? 

— В первую очередь, нужно определиться: что важно для клиента, — рассказала Дарья Борзова. — Если мы говорим про объекты эконом-класса, то здесь единственная стратегия у продавца – это понижение стоимости, а у покупателя – выжидание и быстрота реакции. Чем меньше затрат, тем лучше. В Болгарии недвижимость на побережье торгуется без комиссии от покупателя, а это выгодно для покупателей. Важно вовремя найти в помощники активного и адекватного брокера — и вперед за покупкой.

Если мы говорим о рынке апартаментов среднего класса, то здесь важно уже соотношение цены и качества. Для продавца, помимо стоимости, добавляется и внимание к ценам от конкурентов (предложений соседей). Для обоих клиентов: и продавца, и покупателя – важны экономия средств и времени, качественный сервис и результат.  

Что касается рынка элитной недвижимости, то тут все совсем по-другому. Чтобы продать элитную недвижимость, необходимо выбрать правильное агентство. Критерием может быть количество элитных объектов в портфеле агентства и количество сделок за последние несколько лет.

«Цены уже достигли «дна». В Болгарии люди дистанционно покупают недвижимость для инвестиций

«Скорее всего, часть отелей не откроются в этом году, а большинство агентств заморозят свою работу»

Как обстоят дела на рынке аренды? Были ли примеры снижения стоимости?

— Мы находимся в городе Несебр — это центр туристического потока. «Старый город» под охраной Юнеско, здесь же расположены курорты «Солнечный берег», «Святой Влас», «Равда», «Елените» и другие. Сейчас отельеры готовятся к сезону, но с меньшим энтузиазмом, чем прежде. Вероятность, что сезона не будет, очень высока. Однако переориентироваться на долгосрочную аренду апарт-отели в большинстве своем не хотят, да и никогда не было большого спроса на это. Думаю, что, скорее всего, часть отелей и апарт-отелей просто не откроют свои двери в этом сезоне. Но откроют в следующем.  

Можно ли делать какие-либо прогнозы касательно рынка недвижимости Болгарии на ближайшие полгода-год?

— Мы слишком зависимы от карантина, чтобы можно было делать какие-то прогнозы, — пояснила Дарья. — Да, мы реструктурировали свою работу, т.к. имеем дело с отложенным спросом на недвижимость. Да, есть клиенты, которые дистанционно покупали, покупают и будут покупать. Но что делать с теми, кто хочет прежде, чем купить, прийти, потрогать, посидеть в квартире? А таких на рынке большинство. Именно поэтому многим агентствам недвижимости в Болгарии придется заморозить на время свою деятельность. И когда произойдет этап «разморозки», также неясно. Рынок недвижимости по своей природе инертен, и даже после снятия карантина вряд ли люди первым делом побегут покупать квартиры или дома — должно пройти время. Для специалистов риэлтерской сферы это время будет непростым.

«Цены уже достигли «дна». В Болгарии люди дистанционно покупают недвижимость для инвестиций
«Цены уже достигли «дна». В Болгарии люди дистанционно покупают недвижимость для инвестиций
«Цены уже достигли «дна». В Болгарии люди дистанционно покупают недвижимость для инвестиций

Как обстоят дела сейчас в Болгарии в принципе в связи с коронавирусом? Как ведут себя местные жители? Какие ограничения введены в Вашей стране для всех граждан?

В Болгарии уже месяц как продолжается карантин, объявлена чрезвычайная ситуация. Ограничено передвижение по стране, государственные органы работают в усеченном режиме. Школы и детские сады закрыты — все переведены на дистанционное образование. Все продуктовые магазины работают по графику с 8 утра и до 8 вечера, но нехватки продуктов нет, всего в избытке. Очередей на кассах нет. 

В крупном супермаркете одновременно может находиться не более 30 человек и все должны соблюдать дистанцию в 2 метра. Для всех людей обязательна дезинфекция рук, ручек корзинок и колясок, обязательно ношение масок и перчаток. 

Нотариальные конторы работают, один дежурный нотариус на 50 000 человек. 

Банки работают, ограничения на вход в банк — в зависимости от размеров помещения, меняется количество разрешенных посетителей. Запрещено гулять в парке, закрыты рестораны и кафе. Можно только заказать еду на дом.

Болгары очень дисциплинированы, и лишний раз не выходят на улицу. Все эти меры привели к тому, что спустя более чем месяц после объявления о первых случаях заражения в нашей стране было всего 600 заболевших.

В целом у болгар очень философский взгляд на вещи. Мы знаем, что «это тоже пройдет», а потому смиренно принимаем все ограничения от штаба ЧС и ждем, когда это закончится.

«Цены уже достигли «дна». В Болгарии люди дистанционно покупают недвижимость для инвестиций
Фото из инстаграма мэра г. Бургаса. Надпись: «И это пройдет»
«Цены уже достигли «дна». В Болгарии люди дистанционно покупают недвижимость для инвестиций
Супермаркет LIDL
«Цены уже достигли «дна». В Болгарии люди дистанционно покупают недвижимость для инвестиций
пляж города Несебр, апрель 2020

 
 
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Зарубежные рынки недвижимости сейчас в буквальном смысле замерли — карантин, введенный во многих странах, парализовал работу риэлтерских компаний. По словам...
 
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