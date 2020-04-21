Большой театр оперы и балета отменил большинство своих спектаклей в апреле и мае

"Белсат" . Фактически вся афиша Большого театра на ближайший месяц была полностью отменена. Как сообщается на сайте Большого театра, в последнюю декаду апреля будут перенесены 6 спектаклей и заменены 2. Спектакли переносятся на октябрь, ноябрь и декабрь 2020 года. Все билеты остаются действительными, передает





В мае уже отменены 11 спектаклей и 1 концерт на основной сцене. На малой сцене отменены 3 концерта и заменены 6 спектаклей. Все билеты подлежат возврату.





Одновременно в театре сообщают, что начиная с 18 апреля в сети будут выкладываться записи спектаклей Большого театра разных лет производства белорусского телевидения.





«Дорогие друзья! Мы очень ждем того момента, когда в нашем парадном фойе снова зажгутся люстры и театр наполнится шумом и аплодисментами», – отмечается в сообщении Большого театра.











