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В ООН заявили о возможном голоде «библейских масштабов» из-за COVID-19

22.04.2020 06:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Человечество может столкнуться с голодом «библейских масштабов» из-за пандемии коронавируса, если не обеспечит продовольственную безопасность. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.


По данным ВПП, до конца 2020 года с острой нехваткой продовольствия в мире могут столкнуться 265 миллионов человек. Это цифра вдвое больше прошлогодней — из-за коронавируса на грани голода оказались 130 млн человек. По словам ведущего экономиста программы Арифа Хуссейна, режим самоизоляции и экономическая рецессия уже ударили по жителям голодающих стран.

Речь идет, прежде всего, о странах Африки, где живет половина голодающих. Еще 43 млн человек, сталкивающихся с голодом, проживают на Ближнем Востоке и в Азии. 18,5 млн — в странах Карибского бассейна и Латинской Америки.

У авторов доклада Глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами (в нее входит ВПП) опасение вызывает также ситуация на юго-востоке Украины.

Бизли назвал пандемию коронавируса «худшим гуманитарным кризисом со времен Второй мировой войны». По его словам, без помощи ВПП «ежедневно от голода будут умирать 300 тысяч человек, и так на протяжении трех месяцев». Бизли добавил, что эти цифры не учитывают последствия пандемии COVID-19.

По одному из сценариев программы, голод распространится в 30 странах мира. В десяти из них уже сейчас около миллиона человек находятся на грани голодной смерти.

В начале апреля в ООН сообщили, что из-за коронавируса 8,3 млн человек в арабском регионе окажутся за чертой бедности, а число тех, кто недополучет продовольствие, вырастет на 2 млн. При этом уже сейчас в арабских странах более 101 млн человек находятся на грани нищеты, а 52 млн — недоедают.

 
 
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По одному из сценариев программы, голод распространится в 30 странах мира. В десяти из них уже сейчас около миллиона человек находятся на грани голодной смерти.
 
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