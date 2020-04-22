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Цена нефти Brent опустилась ниже 17 долларов впервые с 2001 года

22.04.2020 07:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 13,55% — до $ 16,71 за баррель и опустилась ниже $ 17 за баррель впервые с ноября 2001 года, свидетельствуют данные торгов на 06.45 мск.


Фото: Reuters

Стоимость фьючерса нефти WTI падает на 4,75% и находится на отметке $ 11,02 за баррель.

Ранее сообщалось, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 7,86% — до $ 17,81 за баррель, по данным торгов на 06.27 мск.

Нефтяные котировки проседают на фоне новостей о продолжающемся росте числа заразившихся коронавирусом.

 
Теги: Новости
 
 
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Стоимость фьючерса нефти WTI падает на 4,75% и находится на отметке $ 11,02 за баррель.
 
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