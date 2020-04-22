Трамп приостанавливает выдачу грин-карт в США

Источник материала: Tut.by

США временно приостановят иммиграцию в свою страну на срок 60 дней. Такое решение президент Дональд Трамп озвучил в Белом доме во время брифинга по теме коронавируса.



Президент США Дональд Трамп. Фото: Flickr / The White House

Пауза в 60 дней будет сделана для тех, кто намерен получить визу для постоянного проживания в США. При этом на иммигрантов, прибывающих в Америку на временной основе (например, работать), ограничения не распространяются. Все исключения будут прописаны в отдельном указе, который, как планируется, появится уже 22 апреля.

Дональд Трамп объяснил, что миллионы американцев во время пандемии пожертвовали своей работой для борьбы с вирусом и спасения жизней. И теперь, в условиях резкого роста безработицы, будет справедливо, чтобы граждане США оказались первыми в очереди на работу, когда «Америка откроется».

«В первую очередь, мы должны заботиться об американских рабочих местах», — пояснил Трамп. Он же добавил, что такие меры позволят сохранить жизненно необходимые медицинские ресурсы для своих граждан.

Напомним, впервые Трамп озвучил свое предложение днем ранее в Twitter. Несколько СМИ сообщали со ссылкой на его окружение, что под запрет могут попасть не только грин-карты, но и рабочие визы — что вскоре вызвало резкую критику со стороны бизнес-сообщества.

По данным The New York Times, на днях администрация президента уже запретила въезд в страну людям, которые ищут убежища в США, а также незарегистрированным иммигрантам. В ответ на это защитников иммиграции заявили, что президент использует глобальную пандемию для дальнейшего ужесточения иммиграционной политики.

За последние три года число выданных виз иностранцам, которые желают эмигрировать в Америку, сократилось примерно на 25% (с почти 618 тысяч в 2016 году до 424 тысяч в 2019-м).

Также на днях американский президент огласил план по снятию карантина, чтобы начать восстанавливать экономику. Решения об отмене ограничений могут принимать только губернаторы штатов, заявил Трамп, но некоторые из них могут начать это делать уже к началу мая.