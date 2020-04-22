«Уйдем на 9 выходных - такой мини-карантин». На фабрике в Дзержинске у работников - коронавирус и пневмонии

Источник материала: Tut.by

На швейном предприятии «Элиз» в Дзержинске у нескольких сотрудников одной бригады диагностировали коронавирус. Часть из них находится в больнице Дзержинска, часть — в учреждениях здравоохранения Минска. Предприятие предлагало некоторым сотрудникам с хроническими заболеваниями уйти на самоизоляцию еще в марте, ради их же безопасности. Но в основном они отказались. Что на фабрике происходит сейчас? А с заболевшими?



Иллюстративный снимок. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Директор: «Доработаем два дня и уходим на выходные — будет что-то вроде карантина»

Директор фабрики Андрей Жук рассказал, что у семи работников предприятия действительно обнаружили коронавирус. В то же время еще несколько сотрудников чувствуют симптомы простуды и недомогания, но COVID-19 у них тесты не обнаружили.

— В любом случае сезонные заболевания есть, и они были каждый год. Определить, какая часть из них коронавирусная, какая — нет, просто не представляется возможным, если не взять мазки у всех сразу, — поясняет директор. — Человек 20 весной всегда на больничных. Пока не подтвердится больше случаев коронавируса, повода для паники я не вижу.

Андрей Жук говорит, что сделать тесты всем сотрудникам по своему желанию предприятие не может, так как они делаются по показаниям. Как только появились первые три человека с пневмониями, врачи сразу же начали делать тесты бригаде:

— Сейчас на больничном находятся 35 человек. Это люди, определенные санстанцией как контакты 1-го уровня. Они работали в одной бригаде и непосредственно с тем человеком, у которого подтвердился коронавирус. У этих 35 человек повально взяли мазки — и у семи тоже определили коронавирус.

Директор подчеркнул, что это не значит, что все сотрудники с коронавирусом — в тяжелом состоянии. У нескольких человек из семи (он не смог назвать точную цифру) пневмония, но у некоторых инфекция вообще бессимптомная. Кроме этого, были люди, у которых п клинической картине ожидали положительного теста на COVID-19, но он оказался отрицательным.



Иллюстративный снимок. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Больше всего в этой ситуации меня волнуют люди с пневмонией, — признается Андрей Жук. — Конечно, работников с коронавирусом надо оградить от остальных, но меня беспокоят последствия для сотрудников с точки зрения здоровья. Бригада, в которой зафиксирован случай вируса, находится на больничном, люди сидят дома и не за свой счет. Мы выдали им больничный до сегодняшнего числа (22 апреля. — Прим. TUT.BY), они еще не на работе.

Сейчас предприятие работает в обычном режиме.

— Разные бригады работают на разных этажах. Они были определены санстанцией как контакты 2-го уровня. На предприятии есть медсестра, она ежедневно замеряет у всех температуру и делает обход, узнавая самочувствие сотрудников, — объясняет руководитель. — При малейших признаках простуды мы сразу отправляем человека в поликлинику. Такая ситуация уже на протяжении месяца.

Фабрика точно отработает еще в четверг и пятницу (23 и 24 апреля). На следующей неделе два рабочих дня (29 и 30 апреля) перенесены на более поздний срок — они тоже станут выходными:

— Получается, у нас с 25 апреля по 3 мая фактически будет девять нерабочих дней. Соответственно люди, я надеюсь, предпримут меры самоизоляции. Это будет своего рода мини-карантин.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Что будет дальше, директор пока не знает. Сегодня сотрудники должны обратиться к врачам и по своему состоянию решить, что им делать дальше. Вероятно, кому-то продлят больничный.

Кроме этого, директор рассказал, что еще в середине марта, как только стали выявлять первые случаи, на предприятии составили список сотрудников с сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями. С этими людьми поговорил специалист по охране труда, разъяснил риски — им было предложено остаться дома.

— Мы были готовы платить материальную помощь в размере 2/3 от простоя, чтобы люди просто поберегли себя, — объясняет руководитель. — Из них никто не изъявил такого желания, все пошли на работу. Уже в процессе развития ситуации пара человек все-таки попросилась остаться дома — мы пошли им навстречу.

«Как я могу прогнозировать состояние больного?»

Главный врач «Дзержинского районного центра гигиены и эпидемиологии» отказался разговаривать с журналистом TUT.BY, сославшись на занятость. Главный врач центральной районной больницы Дзержинска Владимир Губаш подтвердил, что в учреждении сейчас находятся на лечении несколько сотрудников швейной фабрики с пневмониями.

На вопрос, все ли с ними хорошо, врач отметил, что хорошо может быть «только дома или где-нибудь на пляже»:

— А эти люди больны. Есть состояния средней тяжести. Прогнозы я не ставлю. Как я могу прогнозировать ситуацию и состояние больного завтра? Пока они стабильны — средне-тяжелые.