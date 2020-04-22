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Пресс-секретарь АБФФ: «Мы полностью доверяем нашей системе здравоохранения. Более того, клубы поддерживают наше решение о продолжении сезона»
22.04.2020 16:57 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Пресс-секретарь АБФФ
«В соответствии с рекомендациями
Конечно, мы следим за ситуацией и в то же время полностью доверяем нашей системе здравоохранения. Более того, клубы поддерживают наше решение о продолжении сезона.
Не рассматриваем эту ситуацию с точки зрения коммерческой выгоды. Да, мы рады, что интерес к белорусскому футболу и спорту в целом возрос. В то же время мы скрещиваем пальцы, чтобы чемпионаты и в других странах возобновились», – сказал Алейник.
На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 7281 случай заражения коронавирусом. 769 человек выздоровели, 58 умерли.
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Пресс-секретарь АБФФ: «Мы полностью доверяем нашей системе здравоохранения. Более того, клубы поддерживают наше решение о продолжении сезона»
Пресс-секретарь АБФФ Александр Алейник поделился мнением о продолжении чемпионата Беларуси в условиях пандемии коронавируса.
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