Пресс-секретарь АБФФ: «Мы полностью доверяем нашей системе здравоохранения. Более того, клубы поддерживают наше решение о продолжении сезона»

Источник материала: Tribuna.com

Пресс-секретарь АБФФ Александр Алейник поделился мнением о продолжении чемпионата Беларуси в условиях пандемии коронавируса.

«В соответствии с рекомендациями каждая федерация решает, продолжать ли чемпионат. После консультации с министром здравоохранения и министром спорта мы решили не останавливать турнир. Мы ввели дополнительные правила безопасности на стадионах, чтобы ограничить распространение коронавируса .

Конечно, мы следим за ситуацией и в то же время полностью доверяем нашей системе здравоохранения. Более того, клубы поддерживают наше решение о продолжении сезона.

Не рассматриваем эту ситуацию с точки зрения коммерческой выгоды. Да, мы рады, что интерес к белорусскому футболу и спорту в целом возрос. В то же время мы скрещиваем пальцы, чтобы чемпионаты и в других странах возобновились», – сказал Алейник.

На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 7281 случай заражения коронавирусом. 769 человек выздоровели, 58 умерли.

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