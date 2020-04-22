ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пресс-секретарь АБФФ: «Мы полностью доверяем нашей системе здравоохранения. Более того, клубы поддерживают наше решение о продолжении сезона»

22.04.2020 16:57 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Пресс-секретарь АБФФ Александр Алейник поделился мнением о продолжении чемпионата Беларуси в условиях пандемии коронавируса.

«В соответствии с рекомендациями УЕФА каждая федерация решает, продолжать ли чемпионат. После консультации с министром здравоохранения и министром спорта мы решили не останавливать турнир. Мы ввели дополнительные правила безопасности на стадионах, чтобы ограничить распространение коронавируса.

Конечно, мы следим за ситуацией и в то же время полностью доверяем нашей системе здравоохранения. Более того, клубы поддерживают наше решение о продолжении сезона.

Не рассматриваем эту ситуацию с точки зрения коммерческой выгоды. Да, мы рады, что интерес к белорусскому футболу и спорту в целом возрос. В то же время мы скрещиваем пальцы, чтобы чемпионаты и в других странах возобновились», – сказал Алейник.

На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 7281 случай заражения коронавирусом. 769 человек выздоровели, 58 умерли.

Такого еще не было! Маржа 0% и лучшие коэффициенты на чемпионат Беларуси

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-секретарь АБФФ Александр Алейник поделился мнением о продолжении чемпионата Беларуси в условиях пандемии коронавируса.
 
Новости дня
Новости
 
Диетолог: ситуация с имбирем и лимоном — маркетинговая спекуляция
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика