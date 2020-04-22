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В Беларусь в конце апреля привезут экспресс-тесты на антитела к коронавирусу
22.04.2020 17:06 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 25 лабораторий страны круглосуточно проводят тесты на выявление COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего с начала февраля таких исследований – почти 115 тысяч.
58 человек, к сожалению, спасти не удалось – у них помимо инфекции были и без того непростые хронические заболевания. К концу месяца в нашу страну привезут экспресс-тесты на антитела, их проверят, и тогда будет решён вопрос об их массовом использовании.
Об этом стало известно 22 апреля во время традиционного онлайн-брифинга специалистов Минздрава. Они просят не переоценивать диагностическое значение таких тестов. Наши врачи в лечении COVID-19 ориентируются на рекомендации Всемирной организации здравоохранения. И наши методики уже доказали свою эффективность.
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Игорь Карпов, главный внештатный инфекционист Минздрава Беларуси:
И еще. Я очень сдержанно отношусь к тем процентам, которые в настоящее время публикуются, в том числе и в зарубежной литературе. Все зависит от того объема выборки, от количества пациентов, которые наблюдаются, и как они наблюдаются.
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Новости Беларуси. 25 лабораторий страны круглосуточно проводят тесты на выявление COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего с начала февраля таких...
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