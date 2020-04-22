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Владимир Шантарович: «Те настроения, которые присутствуют в стране, показывают, что проводить парад надо»
22.04.2020 19:42 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси по гребле
- Как вы себя защищаете?
– 14 дней были на каранитине, когда приехали в Беларусь – кто-то в Минске был, кто-то в Мозыре. Теперь начали децентрализованную подготовку. С 4 мая приступаем к централизованной.
Конечно, ситуация серьезная, но психоза по этому поводу я не приемлю. Должны присутствовать элементарные меры предосторожности, выполняться рекомендации министерства здравоохранения. Стараемся поменьше контактировать.
- Беларусь готовится к параду 9 мая. Стоит ли его проводить?
– Есть люди, которые должны все взвешивать, все продумывать, контролировать распространение вируса. Можно провести парад без особо большого скопления народа. Должны быть рассмотрены разные варианты, с учетом ситуации.
Те настроения, которые присутствуют в стране, показывают, что проводить парад надо. Если кто-то убедительно докажет обратное, приведет доводы в пользу отмены, то тогда можно перенести на более поздний срок.
Отмечу, что подготовка к этому празднику проводится на всех уровнях: руководители, ветераны и так далее. Если уже они обратятся к руководству страны, то есть смысл подумать, – сказал Шантарович.
На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 7281 случай заражения
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Владимир Шантарович: «Те настроения, которые присутствуют в стране, показывают, что проводить парад надо»
Главный тренер сборной Беларуси по гребле Владимир Шантарович рассказал в интервью Tribuna.com о мерах предосторожности, которыми пользуется в условиях пандемии...
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