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Владимир Шантарович: «Те настроения, которые присутствуют в стране, показывают, что проводить парад надо»

22.04.2020 19:42 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси по гребле Владимир Шантарович рассказал в интервью Tribuna.com о мерах предосторожности, которыми пользуется в условиях пандемии коронавируса. Также специалист считает, что надо провести парад 9 мая.

- Как вы себя защищаете?

– 14 дней были на каранитине, когда приехали в Беларусь – кто-то в Минске был, кто-то в Мозыре. Теперь начали децентрализованную подготовку. С 4 мая приступаем к централизованной. 

Конечно, ситуация серьезная, но психоза по этому поводу я не приемлю. Должны присутствовать элементарные меры предосторожности, выполняться рекомендации министерства здравоохранения. Стараемся поменьше контактировать.

- Беларусь готовится к параду 9 мая. Стоит ли его проводить?

– Есть люди, которые должны все взвешивать, все продумывать, контролировать распространение вируса. Можно провести парад без особо большого скопления народа. Должны быть рассмотрены разные варианты, с учетом ситуации. 

Те настроения, которые присутствуют в стране, показывают, что проводить парад надо. Если кто-то убедительно докажет обратное, приведет доводы в пользу отмены, то тогда можно перенести на более поздний срок. 

Отмечу, что подготовка к этому празднику проводится на всех уровнях: руководители, ветераны и так далее. Если уже они обратятся к руководству страны, то есть смысл подумать, – сказал Шантарович.

На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 7281 случай заражения коронавирусом. 769 человек выздоровели, 58 умерли.

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Теги: Минск
 
 
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Главный тренер сборной Беларуси по гребле Владимир Шантарович рассказал в интервью Tribuna.com о мерах предосторожности, которыми пользуется в условиях пандемии...
 
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