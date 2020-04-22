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Как бороться со стрессом? Рубрика «Антивирус»

22.04.2020 20:54 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как бороться со стрессом? Рубрика «Антивирус»

Хуже любого вируса – только наш страх перед ним. Но лучше ведь наполнить свою жизнь чем-то полезным, а не тем, чего боишься. 

Испытывать чувство стресса перед лицом угрозы, тем более невидимой – вполне естественно. Но очень важно, чтобы психологическое состояние не отражалось на нашем здоровье и на наших действиях.

Каждое столетие человечество сталкивалось с катастрофами, войнами и заболеваниями. Наше поколение – не исключение. Да, сегодня многие из нас ощущают некоторое бессилие перед коронавирусом. Руки не стоит опускать! Помните, что в них наше с вами физическое и эмоциональное здоровье. 

Стресс – спутник опасный. Чтобы с ним быть не по пути, вот вам пять лайфхаков от Всемирной организации здравоохранения.

Как часто «по душам» вы говорите с друзьями и близкими? Нет возможности встретиться? Гаджеты всегда под рукой. Общение поможет отвлечься! И стресс снимет как рукой!

Дома мы стали проводить время чаще. Надоели сериалы? Возьмите в руки скакалку. Про забытый тренажер тоже можно вспомнить. Доказано: занятия спортом повышают уровень самооценки, а это важный пункт в борьбе со стрессом.

«Пойду успокою нервы – покурю!» А кто-то и пытается достичь нирваны с помощью алкоголя или наркотиков. ВОЗ предупреждает: этого делать не стоит. Мало того, что эффект сомнительный, так ещё и по иммунитету сильный удар. Устойчивость нашей иммунной системы – определяющий фактор в борьбе с вирусами. 

Меньше паникуешь, когда больше знаешь! Правда, с информацией важно не перестараться! Доверяйте только тем источникам, которые владеют объективными данными о ситуации из первых уст. А если не можете подавить чувства паники самостоятельно – поговорите со специалистом.  

Есть еще одно проверенное лекарство от стресса – на кухне за готовкой. Новые вкусовые сочетания посылают мозгу «оздоровительные сигналы». А запахи специй, ванили и вовсе вызывают воспоминая о счастливых периодах жизни. 

И помните: в любой ситуации важно находить свои плюсы! Особенно для здоровья. Не болейте!

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Хуже любого вируса – только наш страх перед ним. Но лучше ведь наполнить свою жизнь чем-то полезным, а не тем, чего боишься.  Испытывать чувство стресса перед лицом...
 
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