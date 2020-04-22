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УЕФА планирует завершить национальные лиги в конце июля или начале августа
22.04.2020 21:14 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Планируется закончить национальные лиги к концу июля, но первые выходные августа могут быть использованы в качестве резервных дат, если доиграть турниры до 31 июля не получится.
Еврокубки планируют доиграть в течение августа, преимущественно проводя матчи среди недели.
Не исключается, что матчи 1/4 финала
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УЕФА и Ассоциация европейских клубов (ECA) обсудили варианты завершения нынешнего сезона.
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