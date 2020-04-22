УЕФА планирует завершить национальные лиги в конце июля или начале августа

Источник материала: Tribuna.com

УЕФА и Ассоциация европейских клубов (ECA) обсудили варианты завершения нынешнего сезона.

Планируется закончить национальные лиги к концу июля, но первые выходные августа могут быть использованы в качестве резервных дат, если доиграть турниры до 31 июля не получится.

Еврокубки планируют доиграть в течение августа, преимущественно проводя матчи среди недели.

Не исключается, что матчи 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут в формате одного матча, а не в традиционном двухматчевом.

Футбольные лиги Европы, за исключением чемпионата Беларуси, прерваны из-за пандемии коронавируса .

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