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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экс-руководитель "Феррари" стал водителем скорой в Италии Бывший глава команды Формулы-1 "Феррари" Маурицио Арривабене присоединился к борьбе с пандемией коронавируса. 63-летний бизнесмен помогает медицинским службам...

Бывший глава команды Формулы-1 "Феррари" Маурицио Арривабене присоединился к борьбе с пандемией коронавируса. 63-летний бизнесмен помогает медицинским службам Италии в качестве водителя скорой помощи. Функционер возглавлял "Феррари" с 2014 по 2019 годы. В данной акции Арривабене присоединился к гоночному директору "Пирелли". Марио Изола стал волонтером-парамедиком в Милане и также временно работает на скорой помощи.