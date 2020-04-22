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Экс-руководитель "Феррари" стал водителем скорой в Италии

22.04.2020 21:02 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Бывший глава команды Формулы-1 "Феррари" Маурицио Арривабене присоединился к борьбе с пандемией коронавируса. 63-летний бизнесмен помогает медицинским службам Италии в качестве водителя скорой помощи. Функционер возглавлял "Феррари" с 2014 по 2019 годы. В данной акции Арривабене присоединился к гоночному директору "Пирелли". Марио Изола стал волонтером-парамедиком в Милане и также временно работает на скорой помощи.
 
 
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Бывший глава команды Формулы-1 "Феррари" Маурицио Арривабене присоединился к борьбе с пандемией коронавируса. 63-летний бизнесмен помогает медицинским службам...
 
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